Leichtathletik-Weltverband verschärft Regeln für Transgender-Athletinnen

Monaco - Nach langer Beratung hat der Leichtathletik-Weltverband folgenschwere Entscheidungen für Transgender-Athletinnen getroffen. Denn ab Ende März können die Sportlerinnen nur noch unter bestimmten Bedingungen an Spitzenwettbewerben teilnehmen.

Nach dem Weltschwimmverband verbietet nun auch der Leichtathletik-Weltverband die Teilnahme von Transgender-Athletinnen, wenn sie nicht vor der Pubertät mit der Geschlechtsanpassung begonnen haben. (Symbolbilder) © Fotomontage: 123rf/inkdrop, 123rf/nataaleks

Ab dem 31. März 2023 dürfen Transgender-Athletinnen, die in ihrem falschen Geschlecht durch die Pubertät gegangenen sind, nicht mehr an internationalen Spitzenwettkämpfen für Frauen teilnehmen.

Denn Trans-Sportlerinnen sollen, selbst wenn sie ihren Testosteronspiegel mit Medikamenten senken, nach dem Durchlaufen der Pubertät gegenüber den anderen Starterinnen Vorteile haben.

Am gestrigen Donnerstag wurde dann in einer Pressemitteilung die Entscheidung verkündet. Zwei Monate lang beriet sich der Leichtathletik-Weltverband unter anderem mit dem IOC und Vertretern von Transgender und Menschenrechts-Organisationen zu dem Thema.

"Allerdings gibt es derzeit keine Transgender-Athleten, die international in der Leichtathletik antreten, und folglich keine leichtathletikspezifischen Beweise für die Auswirkungen, die diese Athleten auf die Fairness des weiblichen Wettbewerbs in der Leichtathletik haben würden", erklärt der Verband in der Mitteilung.

Die neue Regelung ist deshalb noch nicht in Stein gemeißelt.