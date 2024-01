Transgender-Barbie legt sich wieder unters Messer: So entstellt sieht sie nun aus

Zwar hat die Wahl-Britin, die in London lebt, 7,1 Millionen Follower auf Instagram und viele Fans. Dennoch gibt es Personen, die Alves' Aussehen und seine Art nicht mögen.

Seit fast vier Jahren geht Jessica Alves nun als Frau durch die Welt. Die Veränderung hat die heute 40-Jährigen viel Geld, etliche Eingriffe und sicherlich auch Nerven gekostet. Eigentlich hatte Alves 2018 geschworen, sich nicht mehr so oft unters Messer legen zu wollen. Das Ergebnis sieht man heute ...

So sah Jessica Alves vor ihrer Transformation zur Frau aus. © Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Gegenüber der Daily Mail enthüllte sie, dass während ihres Urlaubs in Brasilien Schüsse auf sie abgefeuert sein sollen. "So schwer und traumatisch diese Erfahrung auch war, ich versuche, mich bei Laune zu halten", so Alves, der beim Angriff offenbar unversehrt blieb.

Wieder in London angekommen, buchte sich die Blondine sogleich einen Termin bei einem Star-Friseur, um sich weitere Haarverlängerungen machen zu lassen.

Dort habe Alves gemerkt, wie vergänglich ihre Schönheit sei: "Ich werde dieses Jahr 41 Jahre alt und beim Friseur habe ich gemerkt, dass mein Nacken etwas schlaff ist. Da bin ich in Panik geraten."

Ob da bald die nächste OP ansteht?