Transfrau von Fitnessstudio abgelehnt! Folgt ein Prozess?

Doch die Studio-Chefin konnte auch diesem – durchaus wohlwollenden Gedanken – nichts abgewinnen: "Die Frauen kommen ja extra zu uns ins Studio, um in einer für sie sicheren Umgebung zu trainieren." Es würde dadurch der Eindruck entstehen, "als würde ich da einen Mann trainieren lassen", sagte sie der Plattform " Nius ".

Sollte die abgewiesene Frau vor Gericht ziehen, könnte es zu einem weitreichenden Urteil kommen. © Lino Mirgeler/dpa

Die Transfrau hatte sich zwischenzeitig an die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman (44), in Berlin gewandt. Diese nimmt schriftlich Kontakt zu dem Studio auf.

"In diesem Sinne würden wir Sie bitten zu erwägen, welche Möglichkeiten und Ansatzpunkte für eine einvernehmliche Lösung (...) von Ihrer Seite bestehen", heißt es in dem Brief. Die abgewiesene Kundin würde bereits zivilrechtliche Schritte erwägen.

Die Behörde schlug eine Entschädigung in Höhe von 1000 Euro für die erlittene Persönlichkeitsverletzung vor. Das Studio lehnte ab. Bindend ist der Vorschlag der Antidiskriminierungsstelle (ADS) nicht, sie darf keine Bußgelder verhängen.

Eine unterschiedliche Behandlung wegen des Geschlechts sei erlaubt, wenn es dafür einen sachlichen Grund gebe. Doch liegt dieser hier juristisch auch vor? Und was bedeutet das künftig für Vertragsfreiheit und Hausrecht? Andererseits: Wo darf die Person dann hin, wenn auch sie nicht unter Männern trainieren möchte?

Sollte die abgewiesene Frau tatsächlich den Weg zum Gericht antreten, könnte ein weitreichendes und richtungsweisendes Urteil fallen. Und damit aber auch eine Rechtssicherheit für alle Seiten entstehen.