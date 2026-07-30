30.07.2026 07:10 Ukraine-Krieg: Erneuter Angriff auf russischen Online-Händler

Erneut hat die Ukraine den russischen Online-Händler Wildberries angegriffen. Durch Drohnenbeschuss wurde ein großes Lager in der Region Pensa in Brand gesetzt.

Ukraine - Die Ukraine ist in der Nacht wieder zur Zielscheibe einer massiven Angriffswelle des russischen Militärs geworden.

Russland hat in der Nacht zu Donnerstag eine massive Angriffswelle auf die Ukraine durchgeführt. (Archivbild) © Evgeniy Maloletka/AP/dpa Städte bis im weit von der Grenze entfernten Westen des Landes seien mit Dutzenden Raketen und Marschflugkörpern sowie Hunderten Drohnen attackiert worden, berichteten ukrainische Medien am Morgen. Es gebe mindestens acht Tote und mehr als ein Dutzend Verletzte. In der Stadt Krywyj Rih wurde nach einem Bericht des "Kyiv Independent" das Wohnhaus einer Großfamilie von einer Rakete getroffen. Allein dort habe es sechs Tote gegeben, darunter zwei Kinder im Alter von 5 und 12 Jahren, sowie acht Verletzte. Aus der Hauptstadt Kiew und dem Gebiet Poltawa wurden zwei weitere Todesopfer gemeldet. In Lwiw gebe es fünf Verletzte, hieß es unter Verweis auf Behördenangaben. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Das genaue Ausmaß der Schäden war bei Tagesanbruch noch unklar. Ukraine Nach Monaco-Explosion: Verdächtige tot in Ukraine gefunden Alle relevanten Informationen zum Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

30. Juli, 7.10 Uhr: Erneuter ukrainischer Angriff auf russischen Online-Händler

Erneut hat das ukrainische Militär den russischen Online-Händler Wildberries angegriffen. Durch Drohnenbeschuss wurde in der Nacht ein großes Lager des Unternehmens in der russischen Region Pensa in Brand gesetzt, wie der Gouverneur der Region, Oleg Melnitschenko, nach Angaben der staatlichen Agentur Tass mitteilte. Dabei habe es mindestens einen Verletzten gegeben. Rund 200 Mitarbeiter seien evakuiert worden. Seit diesem Monat attackiert die Ukraine immer wieder Logistikzentren des größten russischen Versandhauses. Die symbolträchtigen und weithin sichtbaren Angriffe auf Wildberries verursachen große Schäden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) wirft der Firma vor, mit Material zu handeln, das für den 2022 begonnenen Angriffskrieg gegen sein Land verwendet werde. Der Kreml weist das kategorisch zurück.

29. Juli, 23.30 Uhr: Selenskyj warnt vor neuem russischem Luftschlag

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) hat vor einem angeblich unmittelbar bevorstehenden neuen schweren russischen Angriff aus der Luft gewarnt. Russland habe erst vor wenigen Tagen die Ukraine attackiert "und die Wahrscheinlichkeit ist hoch", dass ein solcher Schlag auch in der Nacht zu Donnerstag ausgeführt werde, schrieb Selenskyj auf sozialen Netzwerken. Er berief sich dabei auf einen Lagebericht des ukrainischen Luftwaffenchefs Anatolij Krywonoschko.

29. Juli, 22.03 Uhr: Ukrainischer Kampfjet F-16 im Luftkampf abgestürzt

Die Ukraine hat einen der für sie wertvollen westlichen Kampfjets vom Typ F-16 bei der Verteidigung des eigenen Luftraums verloren. Die Maschine sei abgestürzt, als sie feindliche Flugobjekte abfing, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. "Vorläufigen Informationen nachgab es eine Notfallsituation an Bord, der Pilot musste sich per Schleudersitz retten", heißt es in der Mitteilung. Der Pilot ist demnach wohlauf, am Boden gab es keine Schäden und Opfer. Die Ukraine hat nach langem Werben bei westlichen Partnern 2024 die ersten Kampfjets des Typs F-16 erhalten. Die Flugzeuge werden vor allem bei der Abwehr russischer Drohnen- und Raketenangriffe eingesetzt. Mehrere Maschinen sind bei den riskanten Manövern bereits abgestürzt, die erste kurz nach Beginn der Lieferungen. Der Verlust jeder einzelnen F-16 wiegt für Kiew schwer, da sie sie nicht selbst produzieren kann und bis heute noch nicht alle der rund 80 versprochenen Maschinen in der Ukraine eingetroffen sind.

Für Kiew sind die westlichen F-16-Kampfjets ein wichtiger Bestandteil ihrer Flugabwehr gegen Russlands Angriffskrieg. © Efrem Lukatsky/AP/dpa

29. Juli, 11.59 Uhr: Selenskyjs Armeechef plant Ausweitung der Luftangriffe

Knapp eine Woche nach seiner Einsetzung hat der neue ukrainische Oberkommandierende, Mychajlo Drapatyj (43), erstmals mit dem Chef der Nato-Truppen in Europa, Alexus Grynkewich (54, telefoniert. In dem Gespräch habe er seine Vorstellungen dargelegt, wie ein Sieg der Ukraine über Russland erreicht werden könne und welche Mittel dafür nötig seien, teilte Drapatyj auf sozialen Netzwerken mit. Dabei sei es auch um eine Ausweitung der ukrainischen Angriffe auf das russische Hinterland gegangen. Zudem müsse das Einsickern russischer Truppen in die ukrainischen Verteidigungslinien verhindert werden. Die Ukraine hat seit dem Frühjahr ihre Drohnen- und Raketenangriffe auf russische Ziele sogar Hunderte Kilometer hinter der Frontlinie deutlich ausgeweitet.

Etwas über eine Woche ist der ukrainische Armeechef Drapatyj (43) auf seinem Posten. Nun hat er in einem Telefonat mit dem Nato-Oberbefehlshaber in Europa seine Pläne im Krieg mit Russland dargelegt. © Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

29. Juli, 11.53 Uhr: Russland schreibt Telegram-Chef zur internationalen Fahndung aus

Russland hat den in Frankreich lebenden Chef des Onlinedienstes Telegram, Pawel Durow (41), zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Dem Gründer des Messengerdienstes werde "Beihilfe zum Terrorismus" vorgeworfen, zitierten Nachrichtenagenturen am Mittwoch den russischen Geheimdienst FSB. Hintergrund seien Ermittlungen zur Ausbildung junger Russen für Sabotageaktivitäten durch den ukrainischen Geheimdienst. Der FSB wirft Telegram vor, einen beliebten Dating-Bot nicht gelöscht zu haben, der nach Darstellung Moskaus vom ukrainischen Geheimdienst genutzt wird, um junge Russen "in terroristische und Sabotageaktivitäten hineinzuziehen". Demnach wurden seit Juli 2025 in verschiedenen russischen Regionen 46 russische Staatsbürger zwischen zwölf und 22 Jahren festgenommen, die den in Russland verbotenen Leo Match Bot genutzt haben sollen.

29. Juli, 10.03 Uhr: Neuer ukrainischer Angriff auf Online-Händler Wildberries

In der russischen Stadt Rjasan gibt es Berichte über ukrainische Drohnenangriffe auf ein großes Logistikzentrum des Online-Händlers Wildberries und eine Raffinerie. Der Gouverneur der Region südöstlich von Moskau, Pawel Malkow, bestätigte einen Massenangriff mit Drohnen. In Industriebetrieben seien Brände durch abstürzende Drohnentrümmer ausgelöst worden, teilte er in sozialen Netzwerken mit. Er nannte die Unternehmen aber nicht. Es habe sechs Verletzte gegeben. Über dem Gebiet Rjasan seien 45 feindliche Drohnen abgewehrt worden, schrieb Malkow. Telegramkanäle veröffentlichten Videos und Fotos, auf denen Feuer in einer riesigen Lagerhalle und Rauchwolken zu sehen sind. Die Lagerhalle wurde Wildberries zugeschrieben. Die Authentizität der Aufnahmen war aber nicht sofort zu klären. Seit Anfang Juli attackiert die Ukraine immer wieder Logistikzentren des größten russischen Versandhauses Wildberries.

Überall in Russland stehen die gigantischen Warenlager von Online-Versandhäusern. Seit einem Monat beschießt die Ukraine symbolträchtig diese großen Hallen. © Uncredited/AP/dpa

29. Juli, 6.46 Uhr: Russland meldet einen Toten bei einem Angriff im Südwesten

Bei einem Angriff auf eine Hafenstadt im Südwesten Russlands wurde ein Mensch getötet und mindestens ein weiterer verletzt, sagte der Gouverneur der Region am Mittwoch. Bei einem Raketenangriff auf Taganrog fielen Trümmerteile auf Wohngebäude, wobei eine Frau getötet und ein Mann verletzt wurde, sagte der Gouverneur der Region Rostow, Juri Sljusar. "Die Bewohner des Gebäudes werden evakuiert. Ein provisorisches Unterbringungszentrum wurde eingerichtet", schrieb Slyusar auf Telegram. "Die Ukraine hat in den letzten Monaten ihre Vergeltungsschläge gegen Russland verstärkt, unter anderem um Moskau nach fast viereinhalb Jahren Krieg an den Verhandlungstisch zu zwingen."

Infolge eines Angriffs soll in Russland eine Person gestorben und mindestens ein Mensch verletzt worden sein. (Archivbild) © STRINGER / AFP

28. Juli, 19.18 Uhr: Treffen zwischen Selenskyj und Trump beendet

Trump hatte Selenskyj in den vergangenen Wochen am Rande verschiedener Gipfel mehrfach persönlich gesprochen. Das Treffen nun im Weißen Haus fand hinter verschlossenen Türen statt und endete US-Medien zufolge nach einer guten Stunde. Bei dem Treffen im Weißen Haus sei es um eine Stärkung der ukrainischen Flugabwehr gegen russische Raketenangriffe gegangen, teilte Selenskyj auf der Plattform X mit. "Der Präsident und ich haben über Lizenzen zur Herstellung von Patriot-Abfangraketen gesprochen und andere Dinge, die helfen können", schrieb er. Außerdem sei es um eine Wiederbelebung der diplomatischen Bemühungen um ein Kriegsende gegangen. "Ich bin den Vereinigten Staaten dankbar für ihre feste Unterstützung", erklärte Selenskyj. Die USA sehen sich in dem Krieg als Vermittler - ihre Bemühungen für ein Kriegsende sind zuletzt aber auch infolge des eigenen Kriegs gegen den Iran in den Hintergrund geraten.

28. Juli, 16.45 Uhr: Treffen von Selenskyj und Trump im Weißen Haus hat begonnen

Das Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus hat begonnen. Es sei um 9.47 Uhr Ortszeit losgegangen, teilte das Weiße Haus mit. Bei dem Gespräch soll es laut Selenskyj vor allem um weitere US-amerikanische Unterstützung für ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gehen. Auch eine Stärkung der Flugabwehr habe Priorität, sagte er im Vorfeld. Die USA sehen sich in dem Krieg als Vermittler - ihre Bemühungen für ein Kriegsende sind zuletzt aber auch infolge des eigenen Kriegs gegen den Iran in den Hintergrund geraten. Trump und Selenskyj haben sich in den vergangenen Wochen häufiger gesehen: Anfang des Monats beim Nato-Gipfel in Ankara und Mitte Juni beim G7-Gipfel im französischen Évian. Bei beiden Gipfeln trugen die USA auch gemeinsame Positionen zum Ukraine-Krieg mit. Trump hob in Ankara zudem hervor, dass er ein gutes Verhältnis zu seinem ukrainischen Amtskollegen habe. Nach Selenskyj empfängt Trump heute auch noch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Washington. Es wird erwartet, dass alle drei im Anschluss an einer Gedenkveranstaltung für den kürzlich gestorbenen US-Senator Lindsey Graham teilnehmen. Dieser galt sowohl als wichtiger Unterstützer der Ukraine als auch Israels im US-Kongress.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) und der US-Präsident Donald Trump (80). © Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa

28. Juli, 13.14 Uhr: Polen - Erheben keine Gebietsansprüche gegen die Ukraine

Polen hat die Behauptung von Kremlchef Wladimir Putin (73) dementiert, wonach es Teile der Westukraine für sich beansprucht. "Polen hat keine territorialen Ansprüche gegenüber der Ukraine erhoben, erhebt derzeit keine und beabsichtigt auch in Zukunft nicht, solche geltend zu machen", erklärte das Außenministerium in Warschau. Vielmehr erkenne Polen die territoriale Integrität und Souveränität der Ukraine in ihren gesetzlich festgelegten, international anerkannten Grenzen uneingeschränkt an, heißt es in der Mitteilung weiter. "Die Andeutungen Moskaus über angebliche Pläne zur Annexion westlicher Gebiete der Ukraine, unter anderem durch Polen, stellen einen primitiven Versuch der Desinformation dar." Bei einem Treffen mit Marinesoldaten zum russischen Tag der Flotte hatte Putin einmal mehr seine Sichtweise auf die Ukraine und ihre Geschichte geäußert. Das Land sei politisch durch den Strom Dnipro geteilt. "Die linksufrige (östliche) Ukraine galt immer nicht nur als nach Russland orientiert, sondern als Teil Russlands", sagte er nach Kremlangaben in St. Petersburg.