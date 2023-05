Ukraine-Krieg im Liveticker: Nach Drohenangriff auf Moskau sind viele Fragen ungeklärt

Nach dem Drohnenangriff auf Moskau am Dienstag sind viele Fragen ungeklärt. Für Russland ist der Schuldige klar, doch Die Ukraine dementiert seine Beteiligung.

Ukraine - Nach einem Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt Moskau am Dienstagmorgen sind weiterhin viele Fragen ungeklärt. Für Russland ist der Schuldige klar, doch die Ukraine dementiert, daran beteiligt gewesen zu sein.

Am Dienstag wurde Moskau von mehreren Drohen getroffen. © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua/dpa Neben der Anzahl der Drohnen, die Angaben reichen von acht bis 25 Flugkörpern, ist ebenso ungewiss, welche Auswirkungen der Angriff auf russisches Gebiet zufolge hat. Der russische Präsident Wladimir Putin (70) sprach im russischen Fernsehen bereits von "Terror" und erklärte, dass er um die Sicherheit im von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk in Saporischschja fürchte. Seitens der EU und der Nato wurde unterdessen die Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten Russlands weiter vorangetrieben. Ukraine Game-Changer: Ukraine wird wohl F-16 Jets erhalten Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67, SPD) sicherte in Litauen weiterhin deutsche Unterstützung zu, der Nato-Beitritt Schwedens soll in der kommenden Woche vollzogen werden und für Moldau, einen direkten Nachbar der Ukraine, hat die EU ihre Hilfsgelder verdoppelt. Alle aktuellen Entwicklungen in der Ukraine findet Ihr hier im TAG24-Liveticker.

31. Mai, 6.59 Uhr: IAEA-Chef formuliert Sicherheitsregeln für ukrainisches Atomkraftwerk

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, hat Richtlinien zum Schutz des von Russland besetzten südukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja formuliert. "Es darf kein Angriff jeglicher Art von oder gegen die Anlage erfolgen, insbesondere gegen die Reaktoren, die Lager abgebrannter Brennelemente, andere kritische Infrastruktur oder das Personal", sagte Grossi zum Kernpunkt seiner Forderungen am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York.

31. Mai, 6.44 Uhr: Selenskyj lobt Entschlossenheit von Kanzler Scholz

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (45) hat Kanzler Olaf Scholz (64, SPD) für dessen "Entschlossenheit" bei der Hilfe für das von Russland angegriffene Land gewürdigt. Er habe Scholz bei einem Telefonat am Dienstag gedankt für die Luftverteidigungssysteme, die Deutschland geliefert und somit das Leben von Ukrainern gerettet habe, sagte Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft. "Und ich danke Olaf, Herrn Bundeskanzler, für seine persönliche Entschlossenheit, die in vielerlei Hinsicht zur Bestimmung für ganz Europas wird", sagte er weiter.

Wolodymyr Selenskyj (45, l.) und Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD, r.) beim Besuch des ukrainischen Präsidenten in Berlin im Mai. (Archivbild) © Kay Nietfeld/dpa

31. Mai, 6.08 Uhr: USA betonen: Unterstützen keine Angriffe innerhalb Russlands