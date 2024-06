Ukraine-Krieg: Putin will laut US-Vizepräsidentin Kapitulation der Ukraine

Fortsetzung des Artikels laden

3. Juni, 12.45 Uhr: Moskau droht mit Konsequenzen wegen Schäden an Raketenfrühwarnsystem

Moskau droht den USA mit Konsequenzen wegen der mutmaßlich durch ukrainische Angriffe verursachten Beeinträchtigungen am russischen Raketenfrühwarnsystem. "Die Antworten können asymmetrisch sein", sagte Vizeaußenminister Sergej Rjabkow in Moskau. "Das Kiewer Regime hat nicht zum ersten Mal versucht, das normale Funktionieren wichtiger Kettenglieder unserer Militärorganisation zu zerstören, auch solcher aus dem strategischen Bereich", wurde Rjabkow am Montag von der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zitiert. Der für Fragen der nuklearen Rüstung zuständige Vizeminister warf den USA vor, sich "maximal unverantwortlich" zu verhalten, weil sie solche ukrainischen Angriffe nicht unterbinden.

Das Stalinhochhaus, Sitz des russischen Außenministeriums in Moskau. © DPA

3. Juni, 6.34 Uhr: Ukrainischer Versorger kündigt Stromsperren an

Nach dem russischen Beschuss von Energieanlagen müssen sich die Menschen in der Ukraine auf Stromabschaltungen einstellen. Dafür gibt es auch noch andere Gründe. Die Gründe für die Abschaltungen seien vielfältig. Nach dem massiven russischen Beschuss der vergangenen Wochen seien bestimmte Objekte der Energieinfrastruktur beschädigt, darunter auch einige Wasser- und Heizkraftwerke. Diese Objekte produzierten weniger Energie als sonst, hieß es. Seit Samstag würden zudem planmäßig zwei Reaktoren von Atomkraftwerken repariert. Das habe nicht aufgeschoben werden können, die Leistung sei deshalb geringer als sonst, sagte Kudryzkyj.

2. Juni, 18 Uhr: Saudi-Arabien nimmt nicht an Friedensgipfel für Ukraine teil

Saudi-Arabien will nicht am geplanten Ukraine-Friedensgipfel in der Schweiz teilnehmen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Diplomatenkreisen in Riad. Grund für die Entscheidung der Regierung in Riad sei, dass Russland nicht an dem Gipfel am 15. und 16. Juni teilnehmen werde. Eine offizielle Bestätigung für den Schritt gab es zunächst nicht.

2. Juni, 12.24 Uhr: Selenskyj wirft China Störversuche vor

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat China Störversuche vor dem in der Schweiz geplanten Friedensgipfel vorgeworfen. China arbeite im Gegensatz beispielsweise zu den USA daran, "dass Staaten nicht an dem Friedensgipfel teilnehmen", sagte Selenskyj laut ukrainischen Medien am Sonntag in Singapur am Rande des Sicherheitsforums Shangri-La-Dialog. China habe seine Abwesenheit bei dem Treffen bestätigt. Zuvor hatte Selenskyj in einer Rede auf der Konferenz nur allgemein beklagt, dass es Länder gebe, die im Sinne Russlands versuchten, Staaten an der Teilnahme abzuhalten. Da fiel der Name China zunächst nicht.

2. Juni, 11.15 Uhr: Drastische Steigerung bei russischen Kriegsverbrechen

Die Zahl der mutmaßlichen russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine hat laut einem Experten drastisch zugenommen. Derzeit seien etwa 133 000 Ermittlungsverfahren registriert. Das sei eine "enorme Steigerung", sagte der deutsche Berater der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft, Klaus Hoffmann, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Viele von denen sind sehr umfassend dokumentiert." Ende 2022 seien es 56 000 entsprechende Verfahren gewesen. Hoffmann nannte als Beispiele russische Luftangriffe auf zivile Ziele oder Entführungen und Zwangsadoptionen von ukrainischen Kindern. Einer juristischen Beurteilung wolle er zwar nicht vorweggreifen. Seine persönliche Meinung sei aber, dass man das russische Vorgehen "nur als Terror gegen die Zivilbevölkerung beschreiben" könne, sagte er der Zeitung. Viele der mutmaßlichen Verbrechen würden von russischer Seite dokumentiert, da verantwortliche Kommandeure dafür ausgezeichnet würden.

2. Juni, 7.58 Uhr: Orban preist rechte Parteien als Friedensstifter in Ukraine

Im Europawahlkampf pries Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban rechte Parteien als diejenigen an, die ein baldiges Ende des russischen Krieges gegen die Ukraine herbeiführen könnten. Mit dem Erstarken rechter und rechtspopulistischer Parteien in Europa und dem möglichen Wahlsieg von Donald Trump bei den Präsidentschaftswahlen in den USA würden diese Kräfte eine "transatlantische Friedenskoalition" schaffen, sagte der Rechtspopulist am Samstag auf einer Wahlveranstaltung vor mehr als 10.000 Anhängern in Budapest. Der seit 2010 amtierende Regierungschef hat Ungarn zum Moskau-freundlichsten Land der EU gemacht. Immer wieder verhindert oder verwässert er mit Vetodrohungen Sanktionsbeschlüsse der Union gegen das kriegführende Russland. Ungarn ist deswegen in der EU weitgehend isoliert.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban (61). © dpa/Denes Erdos

2. Juni, 7.55 Uhr: Selenskyj nimmt an G7-Gipfel teil

Selenskyj nimmt nach Angaben der italienischen Regierung auch am G7-Gipfel in knapp zwei Wochen teil. Ein Sprecher von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bestätigte der Deutschen Presse-Agentur entsprechende Medienberichte. Unklar blieb, ob Selenskyj persönlich in Apulien erwartet oder per Video zugeschaltet wird. In den vergangenen Monaten war Selenskyj immer wieder persönlich zu Spitzentreffen gereist, um für mehr Unterstützung seines Landes im Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer zu werben oder um mit anderen Staaten Sicherheitsabkommen zu schließen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (46) nimmt am G7-Gipfel teil. © dpa/Vincent Thian

1. Juni, 21.44 Uhr: Ukraine-Wasserkraftwerk in "kritischem Zustand"

Das bei einem russischen Raketenangriff beschädigte Wasserkraftwerk an einem Stausee des Dnipro bei Saporischschja ist nach Behördenangaben in "kritischem Zustand". Spezialisten müssten die Sicherheit des dazugehörigen Damms untersuchen, sagte der Militärgouverneur von Saporischschja, Iwan Fedorow, am Samstag im ukrainischen Fernsehen. "Derzeit ist der Verkehr vom linken Ufer zum rechten Ufer vollständig gesperrt, sodass der Verkehr für die Anwohner eingeschränkt ist." Das Kraftwerk wurde in den vergangenen Monaten mehrfach zum Ziel russischen Beschusses.

Das Wasserkraftwerk am Dnipro befindet sich in einem "kritischen Zustand". © Uncredited/AP/dpa

1. Juni, 18.49 Uhr: Neue Statue von Jewgeni Prigoschin in St. Petersburg enthüllt

Trauernde und Anhänger legten am Samstag Blumen an der neuen Statue von Jewgeni Prigoschin (†62) an seinem Grab in St. Petersburg nieder. Der Söldnerführer versuchte im vergangenen Juni gegen Putin zu meutern und kam später bei einem "Flugzeugabsturz" ums Leben.

Bei manchen galt Jewgeni Prigoschin (†62) offenbar als Held. © Olga MALTSEVA / AFP

1. Juni, 15 Uhr: Selenskyj zu Sicherheitskonferenz nach Singapur gereist

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (46) ist nach Singapur gereist, um an der Sicherheitskonferenz Shangri-La-Dialog teilzunehmen. Die jährliche Konferenz wird von der Nichtregierungsorganisation IISS organsiert und gilt als wichtiges Treffen für die Region Südostasien. Selenskyj könnte dort um Unterstützung aus Staaten wie Indien, China und kleineren Ländern der Region werben.

1. Juni, 12 Uhr: Ukraine meldet russische Angriffe mit insgesamt hundert Drohnen und Raketen

Russland hat die Ukraine nach Angaben Kiews in der Nacht zu Samstag mit insgesamt hundert Drohnen und Raketen angegriffen. Die russische Armee habe 53 Raketen und 47 Kampfdrohnen abgefeuert, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. 35 Raketen und 46 Drohnen seien von der Luftabwehr abgeschossen worden. Die russischen Angriffe zielten demnach auf wichtige Infrastruktur und Kraftwerke. Der ukrainische Energieminister Herman Haluschtschenko (51) erklärte, bei den Angriffen in der Nacht zu Samstag seien Energieanlagen in verschiedenen Landesteilen attackiert worden. Betroffen waren demnach die Regionen Donezk, Dnipropetrowsk, Kirowohrad, Iwano-Frankiwsk und Saporischschja. Aufgrund der Angriffe sei mit Stromausfällen zu rechnen.