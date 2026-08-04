Ukraine-Krieg: Russischer Soldat erschießt mehrere Menschen

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Durch einen Drohnenangriff sind in der russischen Region Moskau nach Behördenangaben fünf Menschen getötet worden.

Ukraine - Durch einen Drohnenangriff sind in der russischen Region Moskau nach Behördenangaben fünf Menschen getötet worden.

Die Ukraine hat bei ihren Drohnenangriffen ein weiteres Mal die russische Hauptstadt Moskau ins Visier genommen. (Symbolfoto)
Die Ukraine hat bei ihren Drohnenangriffen ein weiteres Mal die russische Hauptstadt Moskau ins Visier genommen. (Symbolfoto)  © vonDARYA NAZAROVA / AFP

Mindestens sechs weitere Menschen seien in einem Industriegebiet in Tschechow verletzt worden, erklärte der Gouverneur der Hauptstadtregion, Andrej Worobjow, am Dienstag im Onlinedienst Telegram.

Mehrere Feuer seien durch den Angriff ausgelöst worden, erklärte der Gouverneur weiter.

Die Feuerwehr habe den größten Brand in einem Lager gelöscht.

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Alle relevanten Informationen zum Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.

4. August, 10.38 Uhr: Russischer Soldat erschießt mehrere Menschen

Auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim hat ein russischer Soldat nach Behördenangaben mindestens vier Menschen erschossen.

Er habe zuerst das Feuer auf Kameraden eröffnet und dabei einen Militärangehörigen getötet, teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur der Stadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, bei Telegram mit. Anschließend habe der Soldat im Nachbardorf Chmelnizkoje drei Zivilisten umgebracht und drei weitere verletzt.

Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Zum Motiv der Tat wurde vorerst nichts bekanntgegeben.

Russland hat die ukrainische Halbinsel Krim schon vor über zehn Jahren annektiert und militarisiert. Mitten im laufenden Krieg mit der Ukraine erschießt ein russischer Soldat nun mehrere Menschen.
Russland hat die ukrainische Halbinsel Krim schon vor über zehn Jahren annektiert und militarisiert. Mitten im laufenden Krieg mit der Ukraine erschießt ein russischer Soldat nun mehrere Menschen.  © Ulf Mauder/dpa

4. August, 10.29 Uhr: Ukraine nimmt erneut russischen Versandhändler ins Visier - Tote

Die Ukraine hat erneut an mehreren Stellen den größten russischen Online-Versandhändler Wildberries angegriffen.

Nach einer Attacke auf ein Lagerhaus in der Siedlung Krasny Bor im Gebiet Leningrad um die Metropole St. Petersburg brach nach Angaben von Gouverneur Alexander Drosdenko ein Feuer aus. Das Unternehmen bestätigte einen Brand an einem Logistikzentrum in Krasny Bor. Die Mitarbeiter seien rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden, Verletzte gebe es nicht.

Kiew weitet seine Gegenangriffe auf Russland aus. Diesmal trifft es einen Onlinehändler an mehreren Orten. Mehrere Zivilisten kommen bei den Drohnenattacken ums Leben.
Kiew weitet seine Gegenangriffe auf Russland aus. Diesmal trifft es einen Onlinehändler an mehreren Orten. Mehrere Zivilisten kommen bei den Drohnenattacken ums Leben.  © --/dpa

4. August, 10.28 Uhr: Tote in der Ukraine durch russische Angriffen

Auch die Ukraine beklagte nach russischen Angriffen Todesopfer. In der nordostukrainischen Stadt Sumy wurden dem Chef der Militärverwaltung, Oleh Hryhorow, zufolge zwei Mädchen im Alter von 5 und 10 Jahren sowie eine Frau getötet. Russland habe Gleitbomben eingesetzt. Davon seien sechs in zivile Infrastruktur eingeschlagen, zwei konnten demnach abgewehrt werden.

In Mykolajiw im Süden der Ukraine kam nach Angaben von Militärgouverneur Heorhij Reschetilow eine 89-Jährige ums Leben. Sieben weitere Menschen wurden demnach verletzt. Mehrere Wohnhäuser und ein Auto seien beschädigt worden.

4. August, 7.24 Uhr: Fünf Tote bei Drohnenangriff in der Region Moskau

Durch einen Drohnenangriff sind in der russischen Region Moskau nach Behördenangaben fünf Menschen getötet worden.

Mindestens sechs weitere Menschen seien in einem Industriegebiet in Tschechow verletzt worden, erklärte der Gouverneur der Hauptstadtregion, Andrej Worobjow, am Dienstag im Onlinedienst Telegram.

Mehrere Feuer seien durch den Angriff ausgelöst worden, erklärte der Gouverneur weiter. Die Feuerwehr habe den größten Brand in einem Lager gelöscht.

Durch einen Drohnenangriff sind in der russischen Region Moskau nach Behördenangaben fünf Menschen getötet worden. (Archivbild)
Durch einen Drohnenangriff sind in der russischen Region Moskau nach Behördenangaben fünf Menschen getötet worden. (Archivbild)  © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

3. August, 20.33 Uhr: Selenskyj entlässt Botschafterin in Washington

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) hat die Botschafterin in den USA, Olha Stefanischyna (40), von ihrem Amt entbunden.

Das Präsidialamt in Kiew veröffentlichte den Erlass mit der Veränderung auf dem für die Ukraine überragend wichtigen Posten in Washington. Die frühere Vizeministerpräsidentin Stefanischyna schrieb auf Facebook, sie habe selbst um ihre Entlassung gebeten.

Mit Berichten über eine mögliche Ablösung der Botschafterin hatte in Kiew Mitte Juli Selenskyjs jüngste Regierungsumbildung begonnen. Nachfolgerin hätte demnach die abgelöste Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko werden sollen, die den Posten aber Medienberichten zufolge abgelehnt hat.

Derzeit ist über eine Nachfolgeregelung nichts bekannt.

Kein Botschafterposten ist für die Ukraine so wichtig wie der in den USA. Nun bestätigen sich Berichte über eine Ablösung der Spitzendiplomatin Stefanischyna (40).
Kein Botschafterposten ist für die Ukraine so wichtig wie der in den USA. Nun bestätigen sich Berichte über eine Ablösung der Spitzendiplomatin Stefanischyna (40).  © Helmut Fohringer/APA/dpa

3. August, 17.45 Uhr: Druck aus Moskau - Selenskyj hofft auf Frieden bis Herbst

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) hofft Russland bis Herbst so unter Druck zu setzen, dass es einem Ende des Krieges zustimmt.

Wann genau dies sein werde, lasse sich nicht vorhersagen, sagte er vor den versammelten Botschaftern der Ukraine in Kiew.

Ukrainische Drohnenangriffe auf mittlere und lange Distanz, Sanktionen des Auslands und diplomatische Anstrengungen müssten zusammenwirken, "um Russland keine Alternative zu einem Frieden zu lassen", sagte er. "Wir werden hart daran arbeiten, damit das bis zum Herbst passiert."

Gleichzeitig richtete sich Selenskyj aber auf einen weiteren Kriegswinter ein. Den Diplomaten seines Landes erteilte er den Auftrag, die notwendige technische Unterstützung und Waffen bei den ausländischen Partnern zu organisieren.

"Jeder Botschafter muss Waffen für die Ukraine auftreiben." Als wichtiges internationales Projekt der Ukraine nannte er die gemeinsame Entwicklung des Raketenabwehrsystems Freyja mit europäischen Partnern.

3. August, 15.58 Uhr: Mehrere Tote nach russischem Angriff auf Tankstelle

Bei einem russischen Angriff auf eine Tankstelle in der Südostukraine sind mindestens drei Menschen getötet worden.

Darunter sei ein acht Jahre alter Junge, teilte der Chef der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, Olexander Hanscha, bei Telegram mit.

Sechs weitere Menschen im Alter von 20 bis 60 Jahren seien bei der Attacke auf die Tankstelle im Kreis Krywyj Rih verletzt worden. Ein Feuer sei am Einschlagsort ausgebrochen.

Immer wieder werden Zivilisten im russischen Angriffskrieg in der Ukraine getötet. (Symbolfoto)
Immer wieder werden Zivilisten im russischen Angriffskrieg in der Ukraine getötet. (Symbolfoto)  © Uncredited/Dnipro Regional Administration/AP/dpa

3. August, 14.40 Uhr: Selenskyj ernennt neuen Chef für Auslandsgeheimdienst

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) hat den Chefunterhändler Rustem Umjerow (44) für die Kontakte mit Russland zur Beendigung des Krieges zum neuen Chef des Auslandsgeheimdienstes ernannt.

Umjerow, der auch schon Verteidigungsminister gewesen war, bleibe in der neuen Funktion weiter zuständig für die zuletzt unter US-Vermittlung geführten Verhandlungen mit Russland, teilte Selenskyj mit.

Umjerow, der zuletzt Sekretär des Nationalen Sicherheitsrates gewesen war, soll auch den Export ukrainischer Drohnen sowie deren Integration in die Verteidigungssysteme anderer Staaten koordinieren, sagte Selenskyj bei einem Treffen mit Diplomaten.

Demnach gibt es inzwischen Verträge mit neun Staaten, weitere Abkommen seien geplant.

Rustem Umjerow (44) tritt seinen neuen Posten als Chef des Auslandsgeheimdienstes an.
Rustem Umjerow (44) tritt seinen neuen Posten als Chef des Auslandsgeheimdienstes an.  © Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/dpa

3. August, 14.30 Uhr: Sprengstoffanschlag in Moskau - Vorwürfe gegen die Ukraine

Nach dem tödlichen Sprengstoffanschlag in einem Restaurant in einem Moskauer Ausgehviertel hat die russische Botschaft in Italien Vorwürfe gegen die Ukraine erhoben.

"Die blutigen Fangarme der Terrorbande Selenskyjs haben das italienische Restaurant "Balzi Rossi" in Moskau erreicht", teilte die russische Botschaft in Italien in sozialen Medien mit.

"Es ist klar, dass die Terroristen aus Kiew, die einen Terroranschlag in einem der besten italienischen Restaurants Moskaus planten, Italiener einschüchtern wollten, die in Russland arbeiten", hieß es weiter in der Mitteilung.

3. August, 8.22 Uhr: Ukraine greift erneut Lager von russischem Onlinehändler Wildberries an

Bei einem erneuten ukrainischen Drohnenangriff auf den russischen Onlinehändler Wildberries ist laut Behördenangaben ein Mensch verletzt worden.

Die Drohnen hätten in der Nacht ein Lager im Gebiet Wladimir rund 180 Kilometer östlich von Moskau angegriffen, erklärte Gouverneur Alexander Awdejew am Montag. Dabei sei ein Feuer ausgebrochen und es seien Schäden entstanden.

Wildberries bestätigte einen Angriff auf sein Logistikzentrum und erklärte, die Beschäftigten seien aus dem Gebäude gebracht worden. Nähere Angaben zum Ausmaß der Schäden machte das Unternehmen zunächst nicht.

Titelfoto: Ulf Mauder/dpa

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