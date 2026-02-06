Ukraine-Krieg: Zahlreiche Häuser in Kiew ohne Heizung

Mehr als 1100 Wohnblocks in Kiew können wegen der Zerstörung eines Heizkraftwerks in diesem Winter absehbar nicht mehr beheizt werden.

Ukraine - Mehr als 1100 Wohnblocks in Kiew können wegen der Zerstörung eines Heizkraftwerks in diesem Winter absehbar nicht mehr beheizt werden.



Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) erwartet die nächsten Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges in den USA. © Leszek Szymanski/PAP/dpa Das teilte der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt, Vitali Klitschko, auf seinem Telegram-Kanal mit. Die Verwaltung der Drei-Millionen-Stadt veröffentlichte eine Liste mit 1126 betroffenen Gebäuden, die alle in den Stadtteilen Darnyzja und Dniprowskyj auf dem östlichen Ufer des Dnipro liegen. Das Heizkraftwerk für diese Stadtteile sei bei einem russischen Luftangriff am Dienstag so beschädigt worden, dass die Reparatur mindestens zwei Monate dauern werde, schrieb Klitschko. Ukraine Mutmaßlicher Nord-Stream-Drahtzieher an Deutschland ausgeliefert In den betroffenen Wohnblocks sei das Wasser abgelassen worden, um ein Einfrieren der Leitungen zu verhindern. Alle relevanten Informationen zum aktuellen Geschehen in der Ukraine und Russland gibt es hier im TAG24-Newsticker.



6. Februar, 6.05 Uhr: Über 1100 Wohnblocks in Kiew im Winter nicht mehr heizbar

Mehr als 1100 Wohnblocks in Kiew können wegen der Zerstörung eines Heizkraftwerks in diesem Winter absehbar nicht mehr beheizt werden. Das teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Die Verwaltung der Drei-Millionen-Stadt veröffentlichte eine Liste mit 1126 betroffenen Gebäuden, die alle in den Stadtteilen Darnyzja und Dniprowskyj auf dem östlichen Ufer des Dnipro liegen.

Der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko (54). (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

6. Februar, 6.01 Uhr: 157 gegen 157 - Moskau und Kiew tauschen Gefangene aus

Einziges greifbares Ergebnis während des Treffens in Abu Dhabi war der erste Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine seit mehreren Monaten. Jede Seite entließ 157 gefangene Soldaten in die Heimat. Selenskyj teilte mit, es seien Soldaten der ukrainischen Armee, der Nationalgarde und der Grenztruppen zurückgekehrt. Einige seien seit 2022 in russischer Gefangenschaft gewesen.

5. Februar, 20.46 Uhr: Selenskyj erwartet nächste Verhandlungen in den USA

Die nächsten Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Krieges werden nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) wahrscheinlich in den USA stattfinden. Die Ukraine sei bereit zu allen Gesprächsformaten, "die den Frieden wirklich näher bringen und ihn zuverlässig und dauerhaft machen können, sodass Russland den Appetit verliert, weiterzukämpfen", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft aus Kiew. "Es ist wichtig, dass dieser Krieg so endet, dass Russland keinen Lohn für seine Aggression erhält."

5. Februar, 15.34 Uhr: Selenskyj drängt nach Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi auf "schnellere Ergebnisse"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) hat nach dem Abschluss der neuen Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi auf mehr Tempo gedrängt. "Wir wollen schnellere Ergebnisse", sagte Selenskyj am Donnerstag in Kiew. Das zweitägige Treffen zwischen Unterhändlern Russlands und der Ukraine war zuvor in der Hauptstadt der Emirate zu Ende gegangen. Bis auf die Einigung auf einen neuen Gefangenenaustausch wurden zunächst keine Details dazu bekannt. Die Ukraine war derweil erneut russischen Angriffen ausgesetzt.

Spielen die Russen weiterhin nur auf Zeit? Dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj (48) gehen die Verhandlungen nicht weit und schnell genug. © Sergei Grits/AP/dpa

5. Februar, 14.54 Uhr: USA und Russland nehmen diesen seit 2021 eingefrorenen Kontakt wieder auf

Die USA und Russland haben die Wiederaufnahme ihres seit 2021 unterbrochenen Dialogs hochrangiger Militärs vereinbart. Das teilte das Kommando der US-Streitkräfte in Europa nach Verhandlungen zwischen Russen und Amerikanern in Abu Dhabi mit.

Kreml-Herrscher Putin (73) dürfte diese Entwicklung ins Konzept passen. © Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (48) hat die offiziellen Verluste eigener Truppen seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor knapp vier Jahren auf 55.000 getötete Soldaten beziffert. Darunter fielen auch Berufssoldaten und Mobilisierte, sagte er dem französischen Sender France2 in einem Interview. Hinzu komme eine große Zahl von Menschen, die vermisst würden, sagte der mit den Tränen kämpfende Staatschef.

4. Februar, 18.35 Uhr: Kiewer Seite nennt Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi "produktiv"

Die erneuten direkten Ukraine-Gespräche zwischen Moskau und Kiew unter US-Vermittlung sind aus Kiewer Sicht produktiv verlaufen. "Die Arbeit war inhaltsreich und produktiv mit einer Orientierung auf konkrete Schritte und praktische Lösungen", schrieb der ukrainische Chefunterhändler Rustem Umjerow in sozialen Medien. Nach dem Dreiertreffen seien die Verhandlungen in Arbeitsgruppen fortgesetzt worden. Die Gespräche im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sollen am Donnerstag fortgesetzt werden, meldeten mehrere Medien unter Berufung auf den Nationalen Sicherheitsrat der Ukraine. Nach einer ersten trilateralen Gesprächsrunde Mitte Januar hatten Vertreter der Kriegsparteien nun erneut direkt miteinander gesprochen. Die USA saßen wieder als Vermittler am Tisch. Die angekündigten zweitägigen Verhandlungen fanden trotz massiver russischer Angriffe in der Ukraine statt. Das osteuropäische Land verteidigt sich seit fast vier Jahren mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion.

4. Februar, 17.44 Uhr: EU-Staaten einigen sich auf Konditionen für Ukraine-Darlehen

Die EU-Staaten haben sich nach schwierigen Verhandlungen auf die Konditionen für das neue riesige EU-Darlehen für die Ukraine verständigt. Die in Brüssel erzielte Einigung sieht vor, dass die Ukraine mit dem Geld nur dann Rüstungsgüter in Ländern wie den USA kaufen können soll, wenn diese auf dem europäischen Binnenmarkt und in der Ukraine entweder gar nicht oder nicht zeitnah verfügbar sind, wie die derzeitige zyprische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte. Für das Nicht-EU-Land Großbritannien ist eine Sonderregelung geplant. Insgesamt will die EU die von Russland angegriffene Ukraine bis Ende 2027 mit weiteren 90 Milliarden Euro unterstützen - 60 Milliarden Euro davon sind für verteidigungsrelevante Ausgaben vorgesehen. "Die neue Finanzierung wird dazu beitragen, dass das Land der russischen Aggression weiterhin mit großer Entschlossenheit standhält", sagte der zyprische Finanzminister Makis Keravnos.

Die Ukraine braucht dringend frisches Geld für die Verteidigung gegen Russland. Die EU will mit einem zinslosen Milliardendarlehen helfen. © Virginia Mayo/AP/dpa

4. Februar, 15.15 Uhr: Viele Tote in der Ostukraine nach russischem Angriff

In der ostukrainischen Stadt Druschkiwka sind mindestens sieben Menschen durch russischen Beschuss getötet worden. Weitere acht wurden verletzt, teilte der Gouverneur des Gebiets Donezk, Wadym Filaschkin, bei Telegram mit. Den Angaben nach schlugen Streubomben auf dem Marktgelände ein. Auf das Industriegebiet der Stadt habe das russische Militär zudem zwei Bomben abgeworfen und mehrere Gebäude beschädigt. Filaschkin forderte die verbliebenen Einwohner erneut auf, in sichere Gebiete zu fliehen. Von zu Kriegsbeginn fast 54.000 Stadtbewohnern sollen nach Schätzungen noch etwa 19.000 geblieben sein. Die Frontlinie befindet sich nur rund 15 Kilometer von der Stadt entfernt.

4. Februar, 14.05 Uhr: Kremlchef Putin erhält Solidaritätsbekundung von Xi Jinping

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem Videogespräch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Rückendeckung für seine Außenpolitik erhalten. Beide Länder seien ein stabilisierender Faktor in der internationalen Politik und "demonstrieren Entschlossenheit" bei der Sicherung von Gerechtigkeit und der Wahrung der Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs, sagte Xi russischen Nachrichtenagenturen zufolge. Demnach ist zuletzt der Sekretär des russischen nationalen Sicherheitsrates, Sergej Schoigu, zu einem "Uhrenvergleich" nach Peking gereist. Schoigu, der als Verteidigungsminister auch jahrelang für den Krieg in der Ukraine verantwortlich war, habe den chinesischen Außenminister Wang Yi über die aktuellen Entwicklungen in Kenntnis gesetzt, teilte Xi mit. Putin selbst erinnerte an die guten bilateralen Beziehungen zwischen Moskau und Peking und den sich stetig entwickelnden Handel.

Wladimir Putin (73) hat in einem Videogespräch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping (72) Rückendeckung für seine Außenpolitik erhalten. © ---/Kremlin/dpa

4. Februar, 11.38 Uhr: Ukraine-Gespräche in Abu Dhabi haben begonnen

Die zweite Gesprächsrunde zwischen der Ukraine, Russland und den USA über Auswege aus dem Ukraine-Krieg hat nach ukrainischen Angaben in Abu Dhabi begonnen. Das teilte der Sekretär des nationalen Sicherheitsrates in Kiew, Rustem Umjerow, in seinen sozialen Netzwerken mit. Er hatte zuvor schon einen geplanten Gefangenenaustausch angekündigt. Zu Beginn habe es ein trilaterales Treffen gegeben, danach werde in Gruppen zu einzelnen Streitthemen beraten. Moskauer Nachrichtenagenturen bestätigten den Beginn. Eine erste Runde in diesem Format hatte es Mitte Januar in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate gegeben. Für die zwei Kriegsparteien war es der erste direkte Kontakt auf offizieller Ebene nach mehreren Monaten. Überschattet wird das zweite Treffen von russischen Luftangriffen, die mitten in einer Frostperiode die ukrainische Energieversorgung weiter zerstörten.