Greenpeace warnt vor Öl-Katastrophe: "Die deutschen Küsten sind bedroht"

Am heutigen Mittwoch haben Greenpeace-Aktivisten auf der Ostsee vor Rostock/Warnemünde gegen den russischen Rohölexport protestiert.

Während der Vorbeifahrt des Tankers "Seagull" hielten die Aktivisten auf ihren Schlauchbooten entsprechende Plakate und Banner hoch. Auf einem war darüber hinaus zu lesen: "Stoppt Putins Ölpest!"

Die "Seagull", die russisches Rohöl geladen hat, sei in der Vergangenheit durch technische Mängel am Feuerlöschsystem sowie an Rettungsmitteln aufgefallen. Generell seien zahlreiche Öl-Tanker veraltet und deshalb ein großes Umweltrisiko, heißt es in einer Mitteilung von Greenpeace.



"Die deutschen Küsten sind bedroht, allein heute fahren hier vier weitere dieser potenziellen Öl-Katastrophen entlang und bedrohen Seevögel, Schweinswale und das gesamte Ökosystem", wird Thilo Maack, Meeresbiologe von Greenpeace, zitiert.

Abgesehen von den technischen Mängeln seien viele der Schiffe nicht ausreichend versichert und in Ländern registriert, die nur niedrige Sicherheitsstandards verlangen. Die Einhaltung dieser Standards werde zudem nur selten kontrolliert.