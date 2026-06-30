14 Kinder bei Einsturz von Gebäudedach ums Leben gekommen
Lahore (Pakistan) - In der pakistanischen Millionen-Metropole Lahore sind mindestens 14 Kinder bei einem Dacheinsturz ums Leben gekommen.
Wie Gulf News Asia berichtete, ereignete sich das Unglück am Dienstag im Stadtteil Kahna.
Laut Polizeiangaben stürzte das Dach eines Nachhilfezentrums aus noch unbekanntem Grund vollständig ein.
14 Kinder verunglückten tödlich, fünf weitere wurden bei dem Einsturz verletzt. Bilder und Videos in sozialen Netzwerken zeigen zahlreiche Zivilisten und Rettungskräfte vor Ort.
Laut einer Liste des städtischen Krankenhauses waren acht der toten Kinder zwischen fünf und 16 Jahren alt.
Die Polizei nahm umfassende Ermittlungen auf. Zwei Menschen wurden dabei festgenommen.
Dach- und Gebäudeeinstürze sind in Pakistan keine Seltenheit. Ursachen sind oftmals mangelhafte Sicherheitsstandards und minderwertige Baumaterialien.
Erst im Juli vergangenen Jahres war ein fünfstöckiges Gebäude in der südlichen Stadt Karachi eingestürzt
27 Menschen wurden dabei getötet, zehn weitere verletzt.
Titelfoto: K.M Chaudary/AP/dpa