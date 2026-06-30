14 Kinder bei Einsturz von Gebäudedach ums Leben gekommen

Lahore (Pakistan) - In der pakistanischen Millionen-Metropole Lahore sind mindestens 14 Kinder bei einem Dacheinsturz ums Leben gekommen.

Mütter trauern um ihre Kinder, die bei dem Einsturz ums Leben kamen. © K.M Chaudary/AP/dpa

Wie Gulf News Asia berichtete, ereignete sich das Unglück am Dienstag im Stadtteil Kahna.

Laut Polizeiangaben stürzte das Dach eines Nachhilfezentrums aus noch unbekanntem Grund vollständig ein.

14 Kinder verunglückten tödlich, fünf weitere wurden bei dem Einsturz verletzt. Bilder und Videos in sozialen Netzwerken zeigen zahlreiche Zivilisten und Rettungskräfte vor Ort.

Laut einer Liste des städtischen Krankenhauses waren acht der toten Kinder zwischen fünf und 16 Jahren alt.

Die Polizei nahm umfassende Ermittlungen auf. Zwei Menschen wurden dabei festgenommen.

Dach- und Gebäudeeinstürze sind in Pakistan keine Seltenheit. Ursachen sind oftmals mangelhafte Sicherheitsstandards und minderwertige Baumaterialien.