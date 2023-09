18-Jährige will sich Kindheitstraum erfüllen: Jetzt ist sie tot

Hallie Mae Colquhoun kam im Alter von 18 Jahren bei einem Autounfall ums Leben. © Instagram/Screenshot/halliemaex

Die junge Frau aus der englischen Grafschaft Northamptonshire war am 12. September gegen 17.30 Uhr bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Das Unglück geschah auf der Watford Road, als der 18-Jährigen plötzlich ein VW Tiguan entgegenkam, der auf ihre Fahrbahn geriet. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde Colquhoun tödlich verletzt, berichtet aktuell die Daily Mail.

"Ich hätte in einer Million Jahren nicht gedacht, dass ich so etwas schreiben würde, und wollte es auch nicht in den sozialen Medien veröffentlichen. Aber wie die meisten von euch wissen, sollte Hallie nächste Woche ihre Tanzschule eröffnen und wir denken, dass dies der beste Weg ist, die Nachricht an die Eltern und Schüler weiterzugeben", schrieb ihre Mutter in dem Facebook-Posting.



Die Tanzschule war der große Kindheitstraum der Britin. Trotz ihres jungen Alters stand sie so kurz davor, ihn bereits zu verwirklichen.