19-Jährige stürzt beim Bergsteigen 100 Meter tief in den Tod

Heiligenblut - Beim Bergsteigen ist eine 19-Jährige am heutigen Freitag tödlich verunglückt.

Die junge Frau lief hinter dem 28-Jährigen und rutschte plötzlich aus. In der Folge rutschte sie circa 100 Meter "über teils senkrechtes felsdurchsetztes Gelände", so die Polizei weiter. Dabei zog sie sich tödliche Verletzungen zu.

Die zwei liefen demnach von der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe in Richtung Wasserfallwinkel und über die Gamsgrubenscharte zum 3331 Meter hohen Fuscher-Kar-Kopf in Heiligenblut. Beim Abstieg, den die zwei gegen 12 Uhr unternahmen, kam es dann zu einem folgenschweren Fehltritt.

Gemeinsam mit einem 28-jährigen Begleiter war die 19-Jährige aus Kärnten (Österreich) auf einer Bergtour im Glocknergebiet, erklärt die Polizei in einer Mitteilung am Abend.

