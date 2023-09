05.09.2023 16:05 19-Jähriger klettert auf Baugerüst am Freiburger Münster: Plötzlich verliert er den Halt!

Mitten in der Nacht krachte er in die Tiefe! Ein 19-Jähriger ist am Freiburger Münster von einem Baugerüst in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden.

Von Simon Schwenk

Freiburg - Mitten in der Nacht krachte er in die Tiefe! Ein 19-Jähriger ist am Freiburger Münster von einem Baugerüst rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Notärztliche Hilfe benötigte ein 19-Jähriger, der sich am Samstag bei einem Zehn-Meter-Sturz am Freiburger Münster schwere Verletzungen zugezogen hatte. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa Der Fall ereignete sich bereits am vergangenen Samstag. Gegen 4.15 Uhr in der Früh kam es auf dem Freiburger Münsterplatz zu einem Unfall, bei dem ein junger Mann schwere Verletzungen davontrug. Wie die Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, war der 19-Jährige ein Baustellengerüst am Münster hinaufgeklettert und im Anschluss rund zehn Meter in die Tiefe gestürzt.

Der schwerverletzte Mann musste mit schweren Verletzungen in eine benachbarte Klinik eingeliefert werden.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa