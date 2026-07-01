31-Jährige kommt bei Alligator-Angriff ums Leben: "Bitte betet für unsere Familie"

Orlando (USA) - Zusammen mit ihren Freunden wollte Brittany einen entspannten Badeausflug verbringen - doch für die 31-Jährige endete alles mit dem Tod.

Brittany Clark (†31) wurde von einem Alligator tödlich verletzt. © Facebook/Brittany Clark

Wie Fox News berichtete, ereignete sich das tragische Unglück vergangenen Sonntag. Brittany war mit ihrem Freund und einer Freundin ins Wandergebiet Barr Street Trailhead im Little Big Econ State Forest nordöstlich von Orlando (Florida) gereist.

Als die drei in einem knietiefen Fluss baden gingen, nahm das Unglück seinen Lauf. Ein Alligator, der gut versteckt in einer Senke lauerte, griff die junge US-Amerikanerin an und zog sie unter Wasser.

Brittanys Freunde eilten sofort zu Hilfe, gemeinsam konnten sie sich ans Ufer retten - doch der Anblick, der sich ihnen bot, war grauenhaft. Brittany hatte beide Arme verloren und lag blutüberströmt vor ihnen.

Ihr Freund wählte umgehend den Notruf. Aufzeichnungen des Telefonats, welche lokale Medien am Montag erhielten, belegen das dramatische Gespräch.

"Es ist wirklich schlimm, bitte beeilen Sie sich. Sie verliert viel Blut, bitte beeilen Sie sich", hört man den verzweifelten Freund sagen. Im Hintergrund schreit Brittany laut um Hilfe.

Nach reichlich zehn Minuten trafen die Einsatzkräfte ein, doch zu diesem Zeitpunkt waren Brittanys schwere Verletzungen schon zu weit fortgeschritten. Die junge Frau starb auf dem Weg ins Krankenhaus.