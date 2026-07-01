Schreckliches Inferno in Belgien: Mindestens sechs Tote und viele Verletzte bei großem Wohnungsbrand

Antwerpen (Belgien) - Tödliche Flammen in Antwerpen: Bei dem Brand eines zehnstöckigen Wohngebäudes in der belgischen Hafenstadt sind am Mittwoch mehrere Menschen ums Leben gekommen! Weitere Bewohner sollen zudem schwer verletzt worden sein, wie es von den lokalen Behörden hieß.

Die Feuerwehr suchte am Mittag noch nach weiteren Opfern. © IMAGO / Belga

Kurz vor 10 Uhr brach das Feuer in der Straße "August-Vermeylenlaan" aus. Dichte Rauchwolken stiegen seitdem aus dem achten Stock empor. Polizeiangaben zufolge leben mehr als 200 Menschen in dem Wohnkomplex.

Auch am Mittag hatten die zahlreichen Einsatzkräfte die Flammen immer noch nicht komplett unter Kontrolle, wie AFP berichtet. "Es handelt sich um einen sehr komplexen Brand mit geringer Sicht und starker Rauchentwicklung im Gebäude, das macht die Löscharbeiten schwieriger", sagte eine Feuerwehrsprecherin der Nachrichtenagentur.

Die belgische Tageszeitung Het Laatste Nieuws sprach am frühen Nachmittag von mindestens sechs Toten. Das Feuer sei zunächst im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen, ehe es sich seinen Weg nach oben bahnte. "Wer zum Zeitpunkt des Brandes zu Hause war und wer nicht, wissen sie nicht. Sie gehen jetzt von Tür zu Tür und klopfen an jede Tür, um zu sehen, ob noch Leute drinnen sind", berichtete eine Reporterin von vor Ort.

Ein Überlebender erzählte dem belgischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen indes, wie dichter Rauch ihn daran gehindert hatte, aus seiner Wohnung herauszukommen: "Wir haben uns in unserer Wohnung verbarrikadiert und auf dem Balkon gewartet. Etwa zehn Minuten später kam die Feuerwehr mit ihrer Leiter, um uns vom Balkon zu retten."