Gewitter-Drama in Unterensingen: 35-Jähriger stirbt nach Blitzeinschlag in Baum

Der 35-Jährige erlag am Sonntag seinen schweren Verletzungen. © Sascha Baumann/All4foto.de/dpa

Er starb am Sonntag im Krankenhaus, wie das Polizeipräsidium Reutlingen am frühen Abend mitteilte.

Der Mann war am Samstagnachmittag lebensgefährlich verletzt worden, als er mit anderen Menschen an einer Biertischgarnitur unter dem Baum an einem Ausflugslokal in der Gemeinde Unterensingen im Landkreis Esslingen saß.

Auch ein elfjähriger Junge und eine 43 Jahre alte Frau erlitten lebensgefährliche Verletzungen bei dem Vorfall.

Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, schwebt die Frau weiterhin in Lebensgefahr und werde intensivmedizinisch behandelt. Der Elfjährige befinde sich in stationärer Behandlung.

Eine weitere Frau wurde verletzt. Die Kinder der 40-Jährigen - ein vierjähriger Junge und ein Mädchen im Alter von knapp elf Monaten - erlitten einen Schock. Sie befanden sich laut Polizei zum Zeitpunkt des Unwetters in einem Fahrradanhänger.