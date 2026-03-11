6 Tote, 3 in Lebensgefahr: Steckte sich Mann in Linienbus selbst in Brand?

Kerzers (Schweiz) - In einem Linienbus ist es in der Schweiz zu einem tödlichen Brandinferno gekommen. Eine Person habe wahrscheinlich vorsätzlich ein Feuer ausgelöst, berichtete die Polizei im Kanton Freiburg. Sechs Menschen kamen bei dem Brand am Dienstagabend ums Leben, vier weitere und ein Sanitäter wurden verletzt. Drei der Verletzten schwebten am Abend noch in Lebensgefahr.

Sechs Personen kamen bei dem schrecklichen Brand ums Leben. © Alessandro Della Valle/KEYSTONE/dpa

"Eine vorsätzliche Tat könnte die Ursache für dieses Drama sein", teilte die Polizei am späten Abend mit. "Möglicherweise wurde das Feuer vorsätzlich gelegt."

Der Brand sei kurz vor der Endstation in der Ortschaft Kerzers im Kanton Freiburg ausgebrochen.

Bei einer Pressekonferenz wurde die Polizei gefragt, ob es sich um einen Terroranschlag handeln könnte. Dazu könnte noch nichts gesagt werden, antwortete der Sprecher.

Die Zeitung "Blick" zitierte einen Augenzeugen, nach dessen Angaben ein Mann Benzin im Bus ausgeschüttet und sich selbst in Brand gesetzt haben soll. Diese Angaben waren auch bei der Polizei eingegangen, wie eine Sprecherin sagte. Bestätigen könne sie das aber zunächst nicht.

Der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin erklärte: "Es bestürzt mich und macht traurig, dass wiederum Menschen in der CH bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind." Die Hintergründe des Vorfalls würden nun geklärt. Er sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus. "Und ich denke an die Verletzten & die Rettungskräfte."