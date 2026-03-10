Albtraum für Eltern wird wahr: Unbekannter entführt Baby aus Kinderwagen

Hadersleben (Dänemark) - Ein schlafendes Baby ist in Dänemark in seinem Kinderwagen entführt worden. Später wurde das sieben Monate alte Mädchen in einem Hotelzimmer wiedergefunden, in dem sich auch ein 37-jähriger Mann aufhielt, wie die Polizei mitteilte.

Die dänische Polizei konnte den Baby-Dieb noch im Hotelzimmer verhaften. Am heutigen Dienstag wird er einem Haftrichter vorgeführt. © Steffen Trumpf/dpa

Das Kind soll im Krankenhaus untersucht werden, wie dessen Vater Medien sagte. Der Verdächtige sollte am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Das Baby hatte am Montagabend in seinem Kinderwagen in dem Innenhof des Hauses im süddänischen Hadersleben geschlafen, in dem die Wohnung der Familie liegt. In Dänemark ist es normal, dass Kinder etwa ihren Mittagsschlaf an der frischen Luft machen - nicht nur in privaten Innenhöfen, sondern zum Beispiel auch in Kitas oder in Kinderwägen vor Cafés.

Der Innenhof sei mit einem Gittertor gesichert gewesen, das zum Zeitpunkt der Entführung aber nicht abgeschlossen gewesen sei, zitieren dänische Medien die Eltern des Mädchens. "Unsere Kinder schlafen dort beide jeden Tag", sagte der Vater der Zeitung "JydskeVestkysten". "Wir sind total geschockt und haben Angst." Nie wieder würden sie ihr Kind ohne Aufsicht draußen schlafen lassen.

Eineinhalb Stunden lang mussten die Eltern am Abend um ihr Kind bangen. Den Kinderwagen fand die Polizei einen Kilometer vom Tatort entfernt.

Nach dem Fund des Babys in einem Hotel in Hadersleben hätten seine Mitarbeiter unter Schock gestanden, sagte der Hotelchef der Nachrichtenagentur Ritzau.