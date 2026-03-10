Nach Streit mit Mitschülerin: Mädchen (†12) fällt ins Koma und stirbt

Douglas County (Georgia/USA) - Es sollte ein ganz normaler Schultag werden und endete in einer Katastrophe: Die Schülerin Jada West (†12) geriet mit einem Mädchen in eine Auseinandersetzung – nur wenige Minuten später fiel die Zwölfjährige ins Koma, zwei Tage später war sie tot.

Nachdem Jada West (†12) aus dem Schulbus ausstieg, eskalierte die Auseinandersetzung zwischen ihr und einer Mitschülerin. © Fotomontage/Screenshot/TikTok/sammessenger840

Vergangenen Donnerstag machte sich Jada nach einem langen Schultag auf den Weg nach Hause. Als der Schulbus von der Mason Creek Middle School in Douglas County (Georgia/USA) abfuhr, nahm das Unglück seinen Lauf.

Während der Fahrt in ihren Heimatbezirk Villa Rica kam es zwischen der Verstorbenen und einem Mädchen zu einer Auseinandersetzung, berichtete 11Alive auf YouTube. Der Streit eskalierte jedoch erst, als die Schülerinnen aus dem Schulbus ausstiegen.

Bereits wenige Meter neben dem Bus fingen sich die Mädchen an zu schlagen. Kurz nach der Prügelei fiel die Zwölfjährige zu Boden. Eine Freundin der Verstorbenen rannte daraufhin sofort zu Jadas Elternhaus und berichtete von dem Streit.

Die auf der Straße liegende Schülerin wurde in das "Scottish Rite Hospital" gebracht und medizinisch versorgt – jedoch ohne Erfolg, denn Jada fiel ins Koma.

Am 8. März verstarb die Zwölfjährige im Krankenhaus. Wie das Nachrichtenportal FOX 5 Atlanta bekannt gab, sei die Todesursache bislang noch ungeklärt.