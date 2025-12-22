74-Jähriger verliert Kontrolle über Auto und rast gegen Bahnschranke

Teurer Crash am Bahnübergang! Mit seinem Volkswagen war ein Senior auf der Staatsstraße 159 zwischen Langenwolmsdorf und Neustadt (bei Pirna) unterwegs.

Von Eric Hofmann und Jennifer Schneider Langenwolmsdorf (Stolpen) - Teurer Crash am Bahnübergang! Mit seinem Volkswagen war ein Senior (74) auf der Staatsstraße 159 zwischen Langenwolmsdorf und Neustadt (bei Pirna) unterwegs - dann passierte das Unglück.

Sowohl Auto als auch die Anlage gingen bei dem Crash zu Bruch. © Feuerwehr Langenwolmsdorf Am Sonntag gegen 22.10 Uhr verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Gefährt und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort krachte der 74-Jährige in die Schrankenanlage. Glücklicherweise blieb er dabei unverletzt.

Der Senior (74) landete mit seinem Golf in der Schranke. © Feuerwehr Langenwolmsdorf