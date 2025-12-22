74-Jähriger verliert Kontrolle über Auto und rast gegen Bahnschranke
Von Eric Hofmann und Jennifer Schneider
Langenwolmsdorf (Stolpen) - Teurer Crash am Bahnübergang! Mit seinem Volkswagen war ein Senior (74) auf der Staatsstraße 159 zwischen Langenwolmsdorf und Neustadt (bei Pirna) unterwegs - dann passierte das Unglück.
Am Sonntag gegen 22.10 Uhr verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Gefährt und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort krachte der 74-Jährige in die Schrankenanlage. Glücklicherweise blieb er dabei unverletzt.
Allerdings blieb ein Gesamtschaden von rund 17.000 Euro an der Unfallstelle zurück. So hatte der Senior Glück im Unglück.
Titelfoto: Feuerwehr Langenwolmsdorf