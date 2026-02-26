Theken-Unglück: Ermittlungen nach Tod von Mädchen (†7) beendet

Sulz am Neckar - Die Ermittlungen zum Tod eines sieben Jahre alten Mädchens in einem Narrenverein in Sulz am Neckar (Landkreis Rottweil) sind abgeschlossen.

Zahlreiche Einwohner zeigten sich nach dem Unfall betroffen und legten Spielzeug und Kerzen am Unglücksort nieder. © Silas Stein/dpa

Das Ergebnis laut Staatsanwaltschaft Rottweil: Ein Fremdverschulden liegt nicht vor. Wie aus einem Gutachten hervorgeht, war die selbst gebaute Holzt­­heke, die bei dem Unglück umgestürzt war, grundsätzlich standsicher und für ihren üblichen Gebrauch geeignet.

Hinweise auf Mängel oder frühere Probleme gab es keine.

"Die Theke war für den bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht per se ungeeignet. Probleme mit der Standfestigkeit der Theke, die für Außenstehende beim Herantreten einen massiven Eindruck machte, waren in all den Jahren der bisherigen Nutzung nicht bekannt geworden", heißt es in einer Mitteilung der Anklagebehörde und der Polizei.

Die Staatsanwaltschaft sehe keine strafrechtliche Verantwortlichkeit, da der tragische Unfall nicht vorhersehbar gewesen sei.