Abschlussfahrt endet tödlich: 16 Schüler bei Busabsturz gestorben

Kolumbien - Am Sonntag stürzte ein Bus mit Schülern aus Bello ( Kolumbien ) in eine rund 80 Meter tiefe Schlucht - viele Jugendliche wurden getötet oder sind verletzt.

Bei dem Busunglück kamen mehrere Jugendliche ums Leben. © STRINGER / AFP

Wie die kolumbianische Nachrichtenseite La FM berichtet, war die Gruppe von Schülern (16 bis 18 Jahre alt) des Liceo Antioqueño auf dem Heimweg von ihrer Abschlussfahrt, als gegen 5.40 Uhr (Ortszeit) der Bus im ländlichen Gebiet des Departamento Antioquia aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Bei dem Unglück kamen 16 Schüler und der Busfahrer ums Leben. Weitere 20 Personen wurden verletzt, drei davon offenbar schwer.

Erschütternde Aufnahmen vom Unfallort zeigen die Körper toter oder sterbender Schüler neben dem umgestürzten Bus sowie verängstigte Überlebende, die weinend auf Felsen sitzen.

Die Schule erklärte: "Wir bedauern zutiefst, was unseren Schülern und ihren Familien widerfahren ist. [...] Wir trauern mit den Schülern des Abschlussjahrgangs 2025 und sprechen unserer gesamten Schulgemeinschaft unser Beileid aus."