Tödlicher Arbeitsunfall: Mann wird von Maschine getroffen und stirbt

Ravensburg - Tragisches Unglück in Ravensburg: Ein Arbeiter ist von einer Webmaschine getroffen worden und gestorben.

Mehrere Beschäftigte wollten das Hunderte Kilogramm schwere Gerät mittels Hubwagen umstellen, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei es ins Kippen geraten und habe den 53-Jährigen getroffen.

Trotz Wiederbelebungsversuchen starb der Mann noch vor Ort. Zur Betreuung von Mitarbeitern waren Notfallseelsorger im Einsatz.

Wie es genau zu dem Unfall am Mittwochabend in dem Textilunternehmen kam, werde noch ermittelt.