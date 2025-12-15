Horror-Fahrt im Freizeitpark: Mann erleidet katastrophale Verletzungen und stirbt

Orlando (USA) - Es sollte ein schöner Ausflug in den Freizeitpark Universal Epic Universe im US -Bundesstaat Florida werden, doch für einen 32-Jährigen endete die Achterbahnfahrt in höchstem Maße tragisch.

Kevin (†32) saß gemeinsam mit seiner Freundin Javiliz in der Achterbahn Stardust Racers, als sich das Unglück ereignete. © Bildmontage: Gofundme/Screenshot/In Loving Memory of Kevin Rodriguez Zavala

Wie FOX35 berichtet, stieg der Rollstuhlfahrer Kevin Rodriguez Zavala, der an einer Wirbelsäulen‑Erkrankung litt, am 17. September gemeinsam mit seiner Freundin Javiliz Cruz-Robles in die Achterbahn "Stardust Racers", die Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreicht.

Als der Achterbahnwagen nach der Fahrt dann jedoch zurück in den Einstiegsbereich rollte, fanden Mitarbeiter Zavala bewusstlos, blutend und zusammengesackt in seinem Sitz vor. Kurz darauf starb er. Die Ermittler stuften den Tod als Unfall ein.

Ein am Freitag veröffentlichter Bericht des Gerichtsmediziners zeigt nun das ganze Ausmaß der Verletzungen: Der 32-Jährige hatte eine tiefe Schnittwunde an der Stirn, einen Bruch des Knochenkamms über dem Auge sowie Blutungen oberhalb des Schädels erlitten. Zudem wies er Prellungen an Bauch und Armen, einen Nasenbruch und einen Bruch des rechten Oberschenkelknochens auf.

Augenzeugin Anna Marshall, eine Ärztin, die in der Warteschlange stand, schilderte ein verstörendes Bild, was den Arm, den gebrochenen Oberschenkel und die Menge an Blut betrifft.