Sekunden, bevor der Zug kommt: Mann fällt auf Gleise und wird von Passantin gerettet

Katalonien (Spanien) - Unfassbare Szenen spielten sich am Freitag an einer Metro-Station in Katalonien ab. Ein stark taumelnder Reisender fiel auf die Gleise einer U-Bahn und blieb regungslos liegen. Dank einer aufmerksamen Frau und weiteren Passanten konnte der Mann gerettet werden. Auf X teilte die zuständige Polizei " Mossos d'Esquadra " nun ein Überwachungsvideo des Vorfalls.

Für Felisa Pozas war dieser Tag kein gewöhnlicher - kurz, nachdem sie die Metro betreten hatte, rettete sie einem Mann das Leben. © Fotomontage/X/@mossos

Es war kurz nach 15 Uhr, als Felisa Pozas, eine langjährige Polizei-Beamtin, den auffälligen Fahrgast bemerkte, heißt es auf dem der X-Account "Hoople".

Nachdem der Mann die Station "Plaza España" der Linie 3 mehrfach mit wackligen Beinen auf und ab lief, wurde die Polizistin stutzig. Links, rechts und dann doch wieder links - der Fahrgast konnte keinen geraden Schritt mehr gehen. Kurzerhand beschloss Felisa, den augenscheinlich berauschten Reisenden zu konfrontieren - ohne Erfolg.

Trotz mehrfacher Nachfrage reagierte der Mann nicht. Schließlich forderte sie über die SOS-Sprechanlage von TMB-Barcelona weitere Hilfe an, erklärte die Polizeibehörde "Mossos d'Esquadra" unter dem Beitrag.

Plötzlich nahm der Mann an Geschwindigkeit auf und fiel auf das Gleis der Linie 3. Regungslos und mit sichtlichen Schmerzen blieb der Mann liegen - ohne Hilfe wäre das sein Todesurteil gewesen.

Als die Polizistin das sah, rannte sie sofort zu dem Verunglückten. Schnurstracks kamen weitere Passanten herbeigeeilt. "Feli zögerte keine Sekunde: Sie stieg zusammen mit anderen Menschen auf die Gleise hinab, um ihn zu retten", schrieb das Polizeirevier.