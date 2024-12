Hai tötet Urlauber im Roten Meer, weiterer Tourist verletzt!

Nach dem Angriff des Hais wurde der Strandabschnitt Marsa Alam sofort gesperrt. © Helmut Fohringer/EPA/dpa

Umweltministerin Jasmin Fuad kündigte eine gründliche Untersuchung des Vorfalls an. Der betroffene Strandabschnitt in Marsa Alam am Roten Meer werde für zwei Tage gesperrt.

Erst Ende November bekam die Gegend um das Rote Meer mediale Aufmerksamkeit, als die Touristenjacht "Sea Story" sank.

Den Angaben des Ministeriums zufolge ereignete sich die Attacke im tiefen Wasser außerhalb des eigentlichen Schwimmbereichs.

Laut den italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos handelte es sich um zwei Italiener. Ansa bezeichnete den Getöteten außerdem als "Taucher".