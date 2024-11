Traurige Gewissheit nach Bootsunglück mit dutzenden Toten: "Auch Deutsche unter den Vermissten"

Kairo - Vor der ägyptischen Küste im Roten Meer ist ein Boot mit 45 Menschen an Bord gesunken , darunter etwa 30 Touristen aus verschiedenen Ländern - so auch aus Deutschland!

Die "Sea Story" hatte aus Port Ghalib mit insgesamt 45 Menschen abgelegt. © Screenshot/X/@RehberTvHaber

Die Crew der "Sea Story" haben am frühen Morgen einen Notruf abgesetzt, erklärte der Gouverneur der Region, Generalmajor Amr Hanafi.

Einige Überlebende seien nahe der Küstenstadt Marsa Alam gefunden worden, die beliebt ist Tauchern und anderen Urlaubern. Sie sollten per Flugzeug und einer Fregatte in Sicherheit gebracht und medizinisch versorgt werden.

Unter den vermissten Passagieren des im Roten Meer vor der ägyptischen Küste gesunkenen Urlauberbootes sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes auch Deutsche.

"Leider müssen wir bestätigen, dass auch deutsche Staatsangehörige nach dem tragischen Bootsunglück im Roten Meer vermisst werden", sagte eine Sprecherin am Abend.

Die deutsche Botschaft in Kairo stehe dazu mit den ägyptischen Behörden in Kontakt und stehe den betroffenen Familien zur konsularischen Betreuung zur Verfügung. An Bord waren nach offiziellen Angaben 31 Touristen und eine 14-köpfige Besatzung.