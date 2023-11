23.11.2023 11:14 Angehörige machten sich Sorgen, dann findet die Polizei Ehepaar leblos zu Hause

In Braunschweig fand die Polizei am Mittwoch ein lebloses Ehepaar in ihrem Haus. Angehörige machten sich Sorgen, weil sie tagelang nichts von den beiden hörten.

Von Sophie Marie Kemnitz

Braunschweig - Am Mittwochnachmittag machte die Polizei im Braunschweiger Stadtteil Wenden (Niedersachsen) eine traurige Entdeckung. In einem Haus fanden Polizisten die leblosen Körper eines Ehepaares! Auch die drei Hunde der Eheleute wurden tot aufgefunden. (Symbolbild) © 123RF/majestix77 Wie die Polizei Braunschweig mitteilte, machten sich Angehörige Sorgen, nachdem sie mehrere Tage nichts von den Eheleuten gehört hatten. Als die Beamten dann das Haus des Paares betraten, stellten diese schnell eine erhöhte Kohlenmonoxidbelastung fest. Durch die hinzugerufene Feuerwehr wurde das Gebäude daher zunächst durchgelüftet.

Bei der weiteren Durchsuchung der Räumlichkeiten konnten dann die 64-jährige Braunschweigerin und ihr 67-jähriger Lebensgefährte leblos festgestellt werden. Im Haus befanden sich außerdem drei Hunde, die ebenfalls keine Lebenszeichen mehr aufwiesen. Die Ermittler gehen nach momentanen Stand von einem tragischen Unglücksfall aus. Die Ermittlungen dauern an.

