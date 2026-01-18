Bodybuilder spritzte sich jahrelang Öl in die Muskeln: Nun ist "Popeye" tot
Olinda - Große Trauer in der brasilianischen Bodybuilder-Szene: Arlindo de Souza alias "Arlinda Anomalia", der für seine gigantischen künstlichen Muskeln bekannt war, ist tot. Er verstarb im Alter von 55 Jahren in einem Krankenhaus.
Arlindo de Souza, der als der "brasilianische Popeye" bezeichnet wurde, starb laut seinen Angehörigen am Mittwoch an multiplem Organversagen. Der 55-Jährige, der mit seiner Mutter in Olinda wohnte, wurde bereits an Weihnachten in ein Krankenhaus eingeliefert.
Wie seine Nichte gegenüber lokalen Medien berichtet, hatte eine seiner Nieren versagt, daraufhin füllten sich seine Lungen mit Flüssigkeit. "Er hat es nicht einmal bis zur Hämodialyse geschafft, weil er einen Herzstillstand erlitt."
Der Gewichtheber galt als Mann mit den größten Armen Brasiliens und hatte weltweit Schlagzeilen gemacht, als sein Bizeps auf einen Umfang von 74 Zentimeter herangewachsen war. Dass dies nicht nur durch hartes Training geschah, war kein Geheimnis.
Arlindo war bekannt dafür, sich jahrelang ein gefährliches Gemisch aus Mineralöl und Alkohol in die Arme injiziert zu haben. Jene Cocktails, die auch "Synthol" genannt werden, hatte er sich laut The Sun wohl selbst zusammengemixt.
Brasilianischer Popeye stirbt nach Nierenversagen
Die Nebenwirkungen, darunter Abszesse, Amputationen und im schlimmsten Fall der Tod, waren dem Brasilianer immer bewusst gewesen. Ärzte hatten ihn stets vor den möglichen Folgen seiner Chemie-Spritzen gewarnt.
Doch Arlindo hörte erst auf, als vor etwas mehr als zehn Jahren ein befreundeter Bodybuilder namens Paulinho an den Folgen der Injektionen verstarb.
"Er hat es genommen, ich habe es genommen, aber er hat es übertrieben. Ich rate niemandem, dieses Öl zu nehmen", erklärte er damals britischen Medien.
Nach seinem Tod wird der 55-Jährige in seiner Heimat als "Legende" gefeiert. In einem Beitrag auf seiner einstigen Facebook-Seite wird Arlindo als "freundlich, hilfsbereit und verspielt" beschrieben.
Der Brasilianer soll einst als Teenager zum Gewichtheben gekommen sein. Im Fitnessstudio hatte ihm dann ein Bekannter zum ersten Mal einen Injektionscocktail angeboten.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Facebook/Arlindo Anomalia