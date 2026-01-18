Bodybuilder spritzte sich jahrelang Öl in die Muskeln: Nun ist "Popeye" tot

Olinda - Große Trauer in der brasilianischen Bodybuilder-Szene: Arlindo de Souza alias "Arlinda Anomalia", der für seine gigantischen künstlichen Muskeln bekannt war, ist tot. Er verstarb im Alter von 55 Jahren in einem Krankenhaus.

Arlindo de Souza alias "Arlinda Anomalia" verstarb im Alter von 55 Jahren an multiplem Organversagen. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Arlindo Anomalia

Arlindo de Souza, der als der "brasilianische Popeye" bezeichnet wurde, starb laut seinen Angehörigen am Mittwoch an multiplem Organversagen. Der 55-Jährige, der mit seiner Mutter in Olinda wohnte, wurde bereits an Weihnachten in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wie seine Nichte gegenüber lokalen Medien berichtet, hatte eine seiner Nieren versagt, daraufhin füllten sich seine Lungen mit Flüssigkeit. "Er hat es nicht einmal bis zur Hämodialyse geschafft, weil er einen Herzstillstand erlitt."

Der Gewichtheber galt als Mann mit den größten Armen Brasiliens und hatte weltweit Schlagzeilen gemacht, als sein Bizeps auf einen Umfang von 74 Zentimeter herangewachsen war. Dass dies nicht nur durch hartes Training geschah, war kein Geheimnis.

Arlindo war bekannt dafür, sich jahrelang ein gefährliches Gemisch aus Mineralöl und Alkohol in die Arme injiziert zu haben. Jene Cocktails, die auch "Synthol" genannt werden, hatte er sich laut The Sun wohl selbst zusammengemixt.