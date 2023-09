Frau will an Unfallstelle helfen und erlebt eine böse Überraschung

Tarnowskie Góry (Polen) - Innerhalb von nur drei Minuten gingen beim Notruf der Feuerwehr und der Polizei Tarnowskie Góry, Woiwodschaft Schlesien in Polen, Meldungen über zwei Unfälle ein, an denen derselbe Mann beteiligt war. Zuerst kollidierte der Autofahrer mit einem Bus. Als eine Frau anhielt, um zu helfen, stahl der Mann ihr Auto. Auf der Flucht vor der Polizei war er in einen weiteren Unfall verwickelt.