Tragödie auf dem Olymp: Deutsche Wanderin stürzt in den Tod

Was als abenteuerliche Wanderung auf den Olymp in Griechenland begann, nahm für eine 60-jährige Deutsche ein tragisches Ende - sie stürzte in den Tod.

Von Isabel Klemt

60-jährige Frau erlitt tödliche Verletzungen

Rettungskräfte mussten die Nacht mit der Verletzten warten

Hubschrauber landete erst am Freitagmorgen

Polizei ermittelt wegen unklarer Umstände Mehr anzeigen Erst am Freitagmorgen konnte der Hubschrauber landen und die Frau in ein Krankenhaus bringen. (Symbolfoto) © 123RF/1tomm Wie die griechische Tageszeitung Kathimerini berichtet, war die Frau am Donnerstagmittag mit einer deutschen Wandergruppe in dem Gebirge unterwegs, als sie kurz vor dem Gipfel in rund 2700 Metern Höhe offenbar den Halt verlor und stürzte. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und war nicht mehr ansprechbar. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einem Großaufgebot zur Rettung aus. Unglück Tödliches Unglück: Seniorin (†90) stirbt nach schwerem Sturz mit Rollstuhl Wegen des unwegsamen Geländes mussten die Einsatzkräfte die Frau jedoch zu Fuß auf einer Trage zu einer Plattform bringen, auf welcher der Rettungshubschrauber landen konnte. Die Rettungskräfte warteten die ganze Nacht auf den Hubschrauber Berichten zufolge verbrachte das Team die ganze Nacht mit der Verletzten auf dem Areal. Denn erst am Freitagmorgen konnte der Hubschrauber landen und die Frau in ein Krankenhaus bringen. Doch für die 60-Jährige kam jede Hilfe zu spät - die Ärzte konnten nur noch ihren Tod feststellen. Die genauen Umstände des Unglücks sind noch unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, um herauszufinden, wie es zu dem tragischen Sturz kam.

