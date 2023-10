Autobahn-Raser löscht ganze Familie aus und flüchtet: Die Schlinge zieht sich zu!

Piotrków Trybunalski (Polen) - Die Suche nach Sebastian Majtczak dauert weiterhin an. Gegen den 32-Jährigen soll im Zusammenhang mit einem tragischen Verkehrsunfall am 16. September auf der Autobahn 1 in Polen Anklage erhoben werden. Der Tatverdächtige halte sich inzwischen in Deutschland auf. Doch jenseits der Oder endet seine Spur. Unterdessen gibt es immer mehr neue Details.