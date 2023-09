Baby bei Geburt geköpft: Arzt veröffentlicht schaurige Videos auf Instagram

Riverdale (USA) - In den USA hat ein Ehepaar einen Arzt verklagt, der Fotos ihres enthaupteten Babys in den sozialen Netzwerken gepostet hat.

Während eines Kaiserschnitts starb ein Baby in einem Krankenhaus in den USA auf besonders schaurige Weise. (Symbolbild) © 123rf.com/nazilekeskin

Bei der Geburt des kleinen Isaiah am 9. Juli wurde der Kopf des Kindes abgetrennt, nachdem bei der Entbindung in einem Krankenhaus in Riverdale, nahe Atlanta im US-Bundesstaat Georgia Komplikationen aufgetreten waren.

Wir Mirror berichtet, sah der Vater, Treveon Isaiah Taylor (20), entsetzt zu, wie die Gynäkologin Dr. Tracey St. Julian wiederholt versuchte, das Baby vaginal zur Welt zu bringen, bevor sie sich für einen Kaiserschnitt bei Jessica Ross (20) entschied.

Während der Kopf des Säuglings vaginal entbunden wurde, musste der restliche Körper operativ aus dem Körper der Mutter herausgeholt werden.

Das verstörte Paar hat nun zwei Klagen eingereicht. In der ersten werfen sie der Ärztin vor, sich nicht an die Notfallprotokolle gehalten zu haben, nachdem die Schultern des Babys im Geburtskanal der Mutter steckengeblieben waren. Laut Klage habe die Gynäkologin dann unter Anwendung übermäßiger Gewalt den Kopf des Kindes abgetrennt.

Eine zweite Klage reichten die Eltern gegen den Arzt ein, dem sie ihren toten Jungen für eine Autopsie anvertrauten. Denn der Mann, Dr. Jackson Gates, soll auf seinem Instagram-Account drastische Bilder und Videos des enthaupteten Babys veröffentlicht haben - für Likes und Aufmerksamkeit.

Der Beschuldigte schweigt bislang zu den Vorwürfen und hat seinen Account inzwischen auf privat gestellt.

Doch wie hatte das Paar von den geposteten Aufnahmen erfahren?