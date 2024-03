Bauarbeiter fällt in Feldstraßenbunker sieben Meter in die Tiefe und überlebt schwer verletzt

Hamburg - Im Feldstraßenbunker im Hamburger Stadtteil St. Pauli ist ein Bauarbeiter rund sieben Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden.

Es ist unklar wo genau und warum der Mann in das Loch gefallen ist. © Marcus Brandt/dpa

Ersten Erkenntnissen zufolge war der rund 50 Jahre alte Mann in eine Art Schacht auf Beton gefallen, wie ein Feuerwehrsprecher am Freitag in Hamburg sagte.

Einsatzkräfte seien am frühen Freitagmorgen über eine Steckleiter zu dem Mann herabgestiegen und hätten ihn nach Absprache mit dem Notarzt mit einer Schleifkorbtrage aus dem Loch geholt.

Der schwer verletzte Mann sei ansprechbar gewesen. Er kam mit gebrochenem Arm, Schädelhirntrauma sowie Verdacht auf Nasenbeinbruch ins Krankenhaus.

Wo genau und warum der Mann in das Loch gefallen war, konnte der Feuerwehrsprecher zunächst nicht sagen. Die Polizei habe bereits das Amt für Arbeitsschutz informiert.

Der Hochbunker an der Feldstraße wird seit vielen Jahren aufgestockt und begrünt. Im Frühjahr soll dort ein Hotel in mehr als 30 Metern Höhe seinen Betrieb aufnehmen.