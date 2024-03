Bewaffnete Gruppe überfällt Grundschule und entführt über 200 Kinder

Menschen versammeln sich an einem Ort, an dem Bewaffnete Medienberichten zufolge Dutzende Schulkinder entführt haben. © Uncredited/AP

Eine bewaffnete Gruppe hat demnach am Donnerstagmorgen eine Grund- und Mittelschule in der Ortschaft Kuriga im nordwestlichen Bundesstaat Kaduna überfallen. Basierend auf Augenzeugenberichten berichteten Lokalmedien am Freitag von zwischen 100 und 287 entführten Mädchen und Jungen. Auch Lehrer seien verschleppt worden.

Der Senator von Kaduna, Uba Sani, bestätigte den Vorfall, machte aber keine Angaben zu Opferzahlen. Er habe sich mit "blutendem Herzen" von der Gemeinde über die Entführung berichten lassen, sagte Sani in einem Post auf X, ehemals Twitter.

Er werde sicherstellen, dass alles unternommen werde, um die Schüler und Schülerinnen zu befreien.

Auch Präsident Bola Tinubu und der nationale Sicherheitsberater seien informiert worden, schrieb Sani.