Tödliches Missverständnis: Polizei erschießt geliebten Familien-Hund!

Los Angeles - Eigentlich wollte eine Familie in Los Angeles nur den historischen Meisterschaftssieg der New York Knicks feiern. Weil Nachbarn den Jubel-Schrei einer Frau als Notruf fehlinterpretierten, rückte die Polizei an. Der Einsatz endete für Familienhund Jameson tödlich.

Bilder im Netz zeigen sogar den Hund in einem T-Shirt der New York Knicks. © Screenshot www.gofundme.com/f/justice-for-jameson

Ein virales Video schockiert derzeit das Netz: Es zeigt die völlig aufgelöste Marie Marseille, wie sie weinend auf dem Boden liegt und die Leiche ihres geliebten Vierbeiners umarmt. Ihr zwei Jahre alter Bernhardiner-Pudel-Mischling Jameson wurde von Polizisten erschossen.

Was war passiert? Am Samstagabend feierte die Familie in ihrem Apartment im Stadtteil Canoga Park den lang ersehnten Titelgewinn ihres Basketballteams.

Ein Nachbar hörte die lauten Freudenschreie, vermutete jedoch ein Verbrechen und rief die Polizei.

Als die Beamten vor der Wohnungstür standen, bellte der große Hund drinnen. Die Halterin wurde aufgefordert, das Tier zu sichern, und schloss kurz die Tür. Doch als sie wieder öffnete, passierte das Unglück: Laut Polizeiangaben schlüpfte der Hund durch ihre Beine und lief auf einen der Beamten zu. Innerhalb weniger Sekunden fielen zwei Schüsse.