Blitz schlägt auf Zeltplatz im Südwesten ein: Neun Menschen nach Sportfest verletzt, darunter ein Kind

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Unglück bei einem Sportfest im Landkreis Rastatt: Ein Blitz schlug am Freitagabend auf dem Gelände ein. Neun Menschen wurden verletzt.

Von Juliane Bonkowski

Rastatt - Unglück bei einem Sportfest im baden-württembergischen Landkreis Rastatt: Ein Blitz schlug am Freitagabend auf dem Gelände samt Zeltplatz ein. Neun Menschen wurden verletzt!

Der Zeltplatz, auf dem der Blitz einschlug, ist völlig verwüstet.
Der Zeltplatz, auf dem der Blitz einschlug, ist völlig verwüstet.  © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Sechs der Verletzten seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, so ein Polizeisprecher. Eine Person sei schwer verletzt worden, in Lebensgefahr schwebe aber niemand.

Unter den verletzten Personen soll sich auch ein 13 Jahre alter Junge befinden.

Auf dem Sportplatz in Rastatt-Niederbühl hatte zuvor ein Handballfest stattgefunden, als ein heftiges Gewitter gegen 23 Uhr über die Gegend rund um Karlsruhe zog. Rastatt liegt südlich davon.

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Demnach sollen sowohl Erwachsene als auch Kinder in ihren Zelten übernachtet haben und von dem Unwetter überrascht worden sein. Der Blitz sei direkt auf dem Zeltplatz eingeschlagen.

Zahlreiche Rettungskräfte waren am späten Abend vor Ort, um sich um die Verletzten zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem dramatischen Vorfall aufgenommen.

Rettungskräfte und die Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.
Rettungskräfte und die Polizei waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.  © Henry Mungenast / EinsatzReport24
Ein heftiges Unwetter zog am späten Abend über Karlsruhe und Umgebung.
Ein heftiges Unwetter zog am späten Abend über Karlsruhe und Umgebung.  © Fabian Geier / EinsatzReport24
Auch am Morgen nach dem Unwetter stehen noch einige Zelte auf dem Sportplatz.
Auch am Morgen nach dem Unwetter stehen noch einige Zelte auf dem Sportplatz.  © Dominik Müller/dpa

Rentnerin ebenfalls durch Blitzschlag verletzt, Southside Festival unterbrochen

Die dunklen Wolken verhießen nichts Gutes, das Festival musste zwei Stunden unterbrochen werden.
Die dunklen Wolken verhießen nichts Gutes, das Festival musste zwei Stunden unterbrochen werden.  © Silas Stein/dpa

Bereits früher am Abend war auch im Landkreis Reutlingen der Blitz eingeschlagen. Der Unglücksort war hier ebenfalls ein Sportgelände in Dottingen, einem Ortsteil von Münsingen.

Laut Polizei entlud sich der Blitz gegen 20.15 Uhr direkt neben einem Festzelt. Eine 71-jährige Frau, die dort gerade Essen zubereitete, erlitt einen Stromschlag, wurde aber glücklicherweise nur leicht verletzt.

Zur medizinischen Überwachung wurde die Rentnerin in ein Krankenhaus gebracht. In diesem Fall seien keine weiteren Personen verletzt worden.

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Die Unwetter-Front traf am Freitagabend außerdem auch das Southside Festival in Neuhausen ob Eck (Landkreis Tuttlingen), das sogar unterbrochen werden musste. Die Feiernden sollten Schutz in ihren Autos suchen. Erst nach zwei Stunden konnte das Bühnenprogramm fortgesetzt werden.

Erstmeldung von 8.08 Uhr, zuletzt aktualisiert um 12.12 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Henry Mungenast / EinsatzReport24, Fabian Geier / EinsatzReport24

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