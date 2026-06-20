Blitz schlägt auf Zeltplatz im Südwesten ein: Neun Menschen nach Sportfest verletzt, darunter ein Kind

Rastatt - Unglück bei einem Sportfest im baden-württembergischen Landkreis Rastatt: Ein Blitz schlug am Freitagabend auf dem Gelände samt Zeltplatz ein. Neun Menschen wurden verletzt!

Der Zeltplatz, auf dem der Blitz einschlug, ist völlig verwüstet. © Henry Mungenast / EinsatzReport24

Sechs der Verletzten seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, so ein Polizeisprecher. Eine Person sei schwer verletzt worden, in Lebensgefahr schwebe aber niemand.

Unter den verletzten Personen soll sich auch ein 13 Jahre alter Junge befinden.

Auf dem Sportplatz in Rastatt-Niederbühl hatte zuvor ein Handballfest stattgefunden, als ein heftiges Gewitter gegen 23 Uhr über die Gegend rund um Karlsruhe zog. Rastatt liegt südlich davon.

Demnach sollen sowohl Erwachsene als auch Kinder in ihren Zelten übernachtet haben und von dem Unwetter überrascht worden sein. Der Blitz sei direkt auf dem Zeltplatz eingeschlagen.

Zahlreiche Rettungskräfte waren am späten Abend vor Ort, um sich um die Verletzten zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem dramatischen Vorfall aufgenommen.