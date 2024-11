Blutiger Zwischenfall: Mann stirbt nach Angriff seiner eigenen Katze!

Der Kater "Styopka" soll stets freundlich und harmlos gewesen sein und streifte oft alleine draußen umher. (Symbolbild) © 123RF/vershininphoto

Wie das Russische Nachrichtenmagazin 24 Канал berichtete, wollte Dmitry Ukhin seinen orangen Stubentiger "Styopka" wieder einfangen, doch der Kater hatte offenbar andere Pläne.

Nachdem das Tier bereits zwei Tage lang alleine unterwegs gewesen war, fand Ukhin das Tier schließlich auf der Straße und brachte es nach Hause. Doch kaum zurück im Haus, kam es zu einem tragischen Vorfall.

Als Styopka an Dmitrys Bein kratzte, geriet der Katzenbesitzer, der an Diabetes litt und eine schlechte Blutgerinnung hatte, in eine lebensbedrohliche Situation.

Die Blutung ließ sich nicht mehr stoppen.

Da seine Frau zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause war, bat er verzweifelt seinen Nachbarn um Hilfe.