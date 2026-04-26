Bombenanschlag auf einen Kleinbus: Über ein Dutzend Tote in Kolumbien

Cajibío (Kolumbien) - Gut einen Monat vor der Präsidentenwahl in Kolumbien sind bei einem Bombenanschlag am Samstag Behördenangaben zufolge mindestens 14 Zivilisten getötet worden.

Nach dem Anschlag versammelten sich Menschen um die beschädigten Fahrzeuge. © Santiago Saldarriaga/AP/dpa

"Es gibt keine Worte, die ausreichen, um den Schmerz zu beschreiben, den wir heute empfinden", teilte der Gouverneur von Cauca, Octavio Guzmán, über die Plattform X mit.

Der Angriff ereignete sich Guzmán zufolge im Ort Cajibío im Südwesten Kolumbiens. Medienberichten zufolge fiel ein Sprengstoffzylinder auf einen Kleinbus und explodierte. Auf vom Gouverneur auf X geteilten Bildern waren erhebliche Schäden an mehreren Fahrzeugen zu sehen.

Mehr als 38 Menschen seien verletzt worden, darunter fünf Minderjährige, schrieb Guzmán. Der Gouverneur sprach von einer "Tragödie", warnte vor einer "terroristischen Eskalation" und forderte entschlossene Maßnahmen der Regierung.

Die Zeitung "El Tiempo" berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, bewaffnete Männer hätten zuvor Fahrzeuge auf der Straße gestoppt und blockiert.

Offizielle Angaben zu möglichen Verdächtigen gab es von den Ermittlungsbehörden zunächst nicht.