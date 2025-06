09.06.2025 18:00 5.457 Boot geht plötzlich in Flammen auf: Zahlreiche Menschen schwimmen um ihr Leben

Vor dem New Yorker Stadtteil Bronx ist am Samstagabend ein Boot in Flammen aufgegangen, eine Person musste wiederbelebt werden.

Von Emelie Herrmann

New York City - Fast zwei Dutzend Menschen erlebten auf ihrem Bootsausflug vor dem New Yorker Stadtteil Bronx einen Schreckmoment, denn dieses ging plötzlich in Flammen auf. © Screenshot/Facebook/New York City Fire Department (FDNY) 22 Menschen sollen sich am Samstagabend gegen 20 Uhr (Ortszeit) auf dem Boot befunden haben, als dieses plötzlich Feuer fing. Wie ein Sprecher der New Yorker Feuerwehr der "New York Post" bestätigte, stürzten die Bootspassagiere daraufhin ins Wasser. Drei von ihnen konnten von Einsatzkräften der Wasserpolizei herausgezogen werden. Eine Person musste sogar wiederbelebt werden, wie das New York City Fire Department auf Facebook schreibt. Die restlichen 19 Passagiere seien bis zur Küste von Hart Island geschwommen, wo die Küstenwache sie später einsammelte und nach City Island, einer benachbarten Insel brachte. Zur Sicherheit wurden sie alle für ein Check-up ins Krankenhaus gebracht. Beamte ermitteln nun, ob wirklich eine Explosion zu dem Brand geführt hat. © Screenshot/Facebook/New York City Fire Department (FDNY) Boot sei angeblich explodiert Währenddessen berichteten Augenzeugen von einer immensen Rauchwolke, die sich über dem Wasser ausbreitete. "Es war sehr dichter, schwerer schwarzer Rauch, der etwa 10 Minuten anhielt. Ich wusste, dass es ziemlich ernst war", so ein Augenzeuge gegenüber der "New York Post". Und auch dramatische Aufnahmen der Feuerwehr zeigen, wie Flammen das Boot zu verschlucken drohen. Bislang vermutet man, dass das Feuer von einer Explosion ausgelöst wurde, Beamte ermitteln jedoch weiter, wie es zu dem Unglück hatte kommen können.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/New York City Fire Department (FDNY)