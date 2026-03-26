Hochzeitsreise endet im Albtraum: Mann tot am Strand gefunden
El Laguito (Kolumbien) - Es sollte die schönste Zeit ihres Lebens werden, doch für ein britisches Paar endete die Hochzeitsreise in Kolumbien tragisch.
Wie The Sun berichtet, war der 30‑jährige Brite James Michael Winkles am 9. März zusammen mit seiner Partnerin und Freunden zur beliebten Touristenhalbinsel El Laguito gereist, um dort zu heiraten und eine schöne Zeit zu verbringen.
Das Glück schien perfekt, doch am 22. März wurde der 30‑Jährige plötzlich vermisst, nachdem er laut Berichten zum Baden ins Meer gegangen war.
Zu diesem Zeitpunkt war der Wellengang hoch.
Wenig später wurde der 30-Jährige leblos an einem nahegelegenen Strand aufgefunden.
Sein Tod wird von den Ermittlern als tragischer Badeunfall eingestuft. James’ Körper wurde in ein gerichtsmedizinisches Institut in Cartagena gebracht, wo eine Obduktion seine Todesursache klären soll.
Ob die Hochzeit bereits stattgefunden hatte, ist nicht bekannt.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/James Winkles