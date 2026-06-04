04.06.2026 11:11 Bundespolizist wird bei Schießtraining von Kugel getroffen: So kam es zu dem tödlichen Unglück

Nach dem Tod eines Angehörigen von Spezialkräften der Bundespolizei bei einem Schießtraining gehen die Ermittler von einem Unfall aus.

Von André Klohn Lübeck/Oldenburg - Nach dem Tod eines Angehörigen von Spezialkräften der Bundespolizei bei einem Schießtraining auf dem Truppenübungsplatz Putlos in Schleswig-Holstein laufen Ermittlungen gegen einen Beamten wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Auf dem Truppenübungsplatz Putlos wurde ein Bundespolizist beim Schießtraining tödlich verletzt. Es wird von einem Unfall ausgegangen. (Archivfoto) © Markus Scholz/dpa Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Angehörige der GSG 9 mutmaßlich beim Laden einer für die Übung vorgesehenen Waffe Übungsmunition mit scharfer Munition vertauscht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Während der anschließenden mit Übungsmunition vorgesehenen Übung gab der Trainingsteilnehmer einen Schuss mit scharfer Munition ab. Am Abend des 11. Mai wurde ein Polizist durch den Schuss auf dem Truppenübungsplatz der Bundeswehr bei Oldenburg in Holstein tödlich verletzt. Der Mann erlag trotz Rettungsmaßnahmen noch vor Ort seinen Verletzungen.

Nach Tod eines Bundespolizisten beim Schießtraining: Unfall vermutet