Dach von Club stürzt während Partynacht ein: 98 Tote! Darunter auch bekannter Sänger

Santo Domingo (Dominikanische Republik) - Tragödie in der Dominikanischen Republik! Am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) stürzte während einer ausgelassenen Partynacht das Dach eines Nachtclubs zusammen . Einen Tag später steht fest, dass mindestens 98 Menschen bei dem Unglück ums Leben kamen, unter ihnen auch der bekannte Sänger Rubby Pérez (†69).

In den sozialen Medien zeigten sich die Fans des 69-Jährigen bestürzt. Noch vor wenigen Tagen hatte er auf Instagram (fast 650.000 Follower) und Facebook (332.000) gepostet, in den Kommentaren drückten nun viele User ihre Trauer aus.

Am Mittwoch musste Juan Manuel Mendez, der Direktor des Notfalleinsatzzentrums, seine ursprünglichen Angaben auf mittlerweile 98 Todesopfer korrigieren, wie AFP berichtete.

Lokale Medien berichteten zunächst, dass es 13 bis 18 Tote gegeben habe; "Wir gehen davon aus, dass viele noch am Leben sind", hieß es. Doch 24 Stunden später wurde das wahre Ausmaß des schrecklichen Zwischenfalls immer deutlicher.

Um 0.44 Uhr krachte plötzlich das Dach der Diskothek "Jet Set" in der Hauptstadt Santo Domingo herunter, begrub Hunderte feiernde Menschen unter sich. Merengue-Star Pérez hatte zu diesem Zeitpunkt grade auf der Bühne des Clubs performt.

dpa/Noticias SIN via AP | Uncredited

Mindestens 98 Menschen starben bei dem Unglück. © dpa/Noticias SIN/AP | Uncredited

500 bis 1000 Menschen sollen sich im "Jet Set" befunden haben, als das Dach plötzlich einstürzte. Pérez' Tochter Zulinka konnte sich, anders als ihr Vater, rechtzeitig in Sicherheit bringen.

"Es kam plötzlich. Ich dachte, es wäre ein Erdbeben, also warf ich mich auf den Boden und bedeckte meinen Kopf", berichtete Manager Enrique Paulino gegenüber lokalen Medien.

"Irgendwann begann Schmutz wie Staub in das Getränk auf dem Tisch zu fallen", erinnerte sich auch Iris Pena, die sich unter den Partygästen befunden hatte.

"Ein Stein fiel herunter und ließ den Tisch, an dem wir waren, zerspringen. Wir konnten entkommen", so die Dominikanerin. "Der Aufprall war so heftig, als wäre es ein Tsunami oder ein Erdbeben gewesen."