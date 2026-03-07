Reisebus aus Deutschland verunglückt auf Fernpassstraße: 24 Menschen verletzt

Bichlbach - Heftiger Zusammenstoß am Samstagmorgen! Auf der Fernpassstraße in Österreich sind in Höhe Bichlbach gegen 7 Uhr ein Reisebus aus Deutschland und ein Auto kollidiert. Mehr als 20 Personen wurden verletzt.

Drei Insassen des heftig demolierten Wagens kamen ins Krankenhaus. © BFV Reutte

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Im Wagen wurden die Insassen eingeklemmt und mussten von Kräften der Berufsfeuerwehr Reutte, die Unterstützung von umliegenden Wehren erhielt, befreit werden.

Der Autofahrer (66) und seine Frau erlitten schwere Verletzungen. Während der 66-Jährige ins Bezirkskrankenhaus Reutte geflogen wurde, kam seine Frau per Notarzthubschrauber in die Murnauer Klinik.

Außerdem wurden eine weitere Frau im Fahrzeug sowie der griechische Busfahrer (57), der eine Reisegruppe aus Bayern beförderte, verletzt.

Beide Personen kamen in eine Klinik in Reutte. Wie die Polizei Tirol weiterhin meldet, wurden 20 Reisebus-Insassen leicht verletzt, sodass insgesamt 24 Verletzte zu Buche standen.