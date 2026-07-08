Deutscher Urlauber stirbt bei Angeltour in Norwegen

Øyslebø - Ein deutscher Urlauber ist bei einer Angeltour auf dem Fluss Mandalselva in Südnorwegen ums Leben gekommen.

Ein deutscher Tourist stürzte in Südnorwegen in einen Fluss. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die norwegische Nachrichtenagentur NTB berichtete, ereignete sich das nun von der Polizei bestätigte Unglück bereits am vergangenen Freitag.

Der Mann sei bei dem Angelausflug in den Fluss gestürzt, hieß es.

"Es wurden sofort lebensrettende Maßnahmen eingeleitet, doch leider konnte sein Leben nicht gerettet werden", zitierte NTB einen Polizeisprecher.