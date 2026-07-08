Explosion in Fabrik voller Feuerwerk: Zwei Menschen tot

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Nahe der kleinen Gemeinde Rieti, rund 90 Kilometer nordöstlich von Rom, ist am Mittwochmorgen eine Feuerwerksfabrik in die Luft geflogen.

Von Malte Kurtz

Rieti (Italien) - Infolge einer Explosion in einer Fabrik sind in Italien zwei Menschen ums Leben gekommen.

Von der Fabrik blieb nicht mehr viel übrig.
Von der Fabrik blieb nicht mehr viel übrig.  © X/@vigilidelfuoco

Nahe der Gemeinde Rieti, rund 90 Kilometer nordöstlich von Rom, ist am Mittwochmorgen eine Feuerwerksfabrik in die Luft geflogen, wie die italienische Feuerwehr in einem Beitrag auf X mitteilte.

Im Zuge der Löscharbeiten konnten zwei Arbeiter des kleinen Betriebs gerettet werden. Für zwei weitere kam jede Hilfe zu spät. Lediglich ihre leblosen Körper konnten die Einsatzkräfte aus dem Trümmerhaufen bergen.

Laut einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur "ANSA" wurde die Explosion in einem Gebäudebereich ausgelöst, in dem mit Verpackungsmaterial für Pyrotechnik gearbeitet wurde.

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Bei den Todesopfern handelt es sich demnach um einen 30-Jährigen und seine Mutter. Die Ursache für das tödliche Unglück ist noch unklar und wird nun von der Polizei ermittelt. Das Gebäude ist infolge der Explosion komplett eingestürzt.

Zwei Mitarbeiter starben infolge der Explosion.
Zwei Mitarbeiter starben infolge der Explosion.  © X/@vigilidelfuoco

Dort, wo einst der Kleinbetrieb Feuerwerkskörper produzierte, zeigen Bildaufnahmen der Feuerwehr nur noch einen qualmenden Schutthaufen in idyllischer Lage.

Titelfoto: Bildmontage: X/@vigilidelfuoco

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