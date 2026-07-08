Nach Schießerei auf McDonald’s Parkplatz: Mädchen (11) muss mit Kugel im Kopf weiterleben

Hallandale Beach (Florida/USA) - Es sollte ein schöner Familienausflug werden, der in einer Katastrophe endete: Ein elfjähriges Mädchen wurde schwer verletzt, nachdem sie gemeinsam mit ihrer Familie vor einer McDonald’s-Filiale im US-Bundesstaat Florida in eine Schießerei geriet. Dabei traf sie eine Kugel mitten in den Kopf.

Ein elfjähriges Mädchen wurde bei einer Schießerei in Florida schwer verletzt. © Fotomontage/Screenshot/GoFundMe/Reyna Mateo

"Am Samstag, dem 27. Juni, gegen 13.30 Uhr, wurden Oscar und seine Familie [...] in Hallandale Beach Opfer eines sinnlosen Schusswaffenangriffs", schrieben Angehörige der Verletzten auf GoFundMe.

Demnach sei der Familienvater gemeinsam mit seiner Frau und seinen Kindern für eine kleine Snackpause auf den Parkplatz des Fastfood-Restaurants gefahren, als sich das Unglück ereignete.

Voller Vorfreude auf Burger und Pommes stieg seine Partnerin aus dem Wagen, um für die hungrigen Mäuler etwas zu besorgen - Oscar selbst blieb mit dem Nachwuchs im Auto. Aus einem unbeschwerten Mittagessen wurde jedoch die Hölle auf Erden.

Wie die zuständige Polizei gegenüber abcNews berichtete, eröffnete ein junger Mann namens Ralph N-Kosi Blue III (18) vor dem Lokal das Feuer. Während der blutigen Auseinandersetzung, die zwischen dem 18-Jährigen und einer weiteren Person stattfand, wurde der Familienvater am Bein verletzt - seine elfjährige Tochter erlitt einen Kopfschuss.

Seine restlichen Kinder blieben bei der Schießerei unverletzt. Als seine Frau von dem Vorfall hörte, rannte sie sofort nach draußen, um nach ihrer Familie zu sehen. Vor dem Lokal angekommen, musste sie feststellen, dass Oscar und ihre gemeinsame Tochter angeschossen worden waren - beide kamen umgehend in ein Krankenhaus.

Bereits wenige Tage nach dem Unglück konnte sich der Familienvater fast wieder komplett erholen - das Mädchen jedoch muss weiterhin medizinisch behandelt werden.

Wie TMZ berichtete, verzichteten die zuständigen Ärzte bei ihr auf eine Entfernung der Kugel - zu hoch seien die Risiken. Wann sie operiert werden kann, ist ungewiss.