Fitness-Influencer springt in See und schwimmt bis zur Erschöpfung: Jetzt ist Connor Murphy tot
Thailand - Er hatte über 380.000 Follower auf Instagram, denen er leidenschaftlich gern seinen definierten Körper präsentierte. Nun ist Fitness-Influencer Connor Murphy (†32) bei einem Unfall in Thailand ums Leben gekommen.
Wie die thailändische Nachrichtenseite Thai Rath berichtete, ereignete sich das Unglück am Dienstagnachmittag nahe einer Luxuswohnanlage im Bezirk Bang Plie, Provinz Samut Prakan.
Laut Zeugenaussagen ließ sich Connor per Taxi zu seiner Residenz fahren, als er plötzlich umkehren und in ein anderes Auto steigen wollte.
Da sein gesundheitlicher Zustand einen verdächtigen Eindruck erweckt haben soll, lehnte der Fahrer dies strikt ab und bat Connor, sich stattdessen in der Ferienwohnung auszuruhen.
In diesem Moment soll der 32-Jährige eine Psychose erlitten und in einem schieren Anflug von Wahnsinn in den nahe gelegenen See gesprungen sein. Dort schwamm er angeblich so lange, bis er vor lauter Erschöpfung ertrank.
Herbeigerufene Taucher suchten die Unglücksstelle etwa 30 Minuten lang ab, bevor sie Connor an Land bringen konnten. Dort konnten Rettungskräfte nur noch seinen Tod feststellen.
Fitness-Influencer Connor Murphy (†32) sah sich selbst als "Giga-Chad"
Einem Polizeibericht zufolge war die Mietwohnung des Influencers mit Farbspritzern übersät. Zudem wurden in seinem Fahrzeug zwei unbenutzte Spritzen sowie nicht identifizierte weiße Tabletten gefunden, wobei es sich um Steroide handeln könnte. Connors Freundin hingegen sagte gegenüber lokalen Medien, ihr Freund habe sich völlig normal verhalten und keine ungewöhnlichen Verhaltensweisen an den Tag gelegt.
Die Beamten übergaben die Leiche des 32-Jährigen zur Obduktion an ein Krankenhaus.
Connor Murphy wurde Mitte der 2010er-Jahre auf YouTube berühmt, wo er Inhalte zu Bodybuilding und Fitness veröffentlichte. Er bezeichnete sich selbst als "Giga-Chad" - ein Begriff für einen souveränen Mann in Topform und mit hohem Selbstbewusstsein.
Auf Instagram erhielt der Fitness-Influencer zahlreiche Kommentare von trauernden Fans und Followern, die ihr Beileid und ihre Anteilnahme zum Ausdruck brachten.
Titelfoto: Instagram/connormurphyofficial