11.07.2024 10:47 Drama auf Autobahn-Baustelle: Arbeiter stürzt mit Teerfahrzeug fünf Meter in die Tiefe!

Ein Arbeiter ist mit einem Teerfahrzeug an der A6 in Bayern rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt und dabei schwer verletzt worden.

Von Benedikt Zinsmeister

Laut Angaben der Polizei werden auf der A6 auf Höhe der Anschlussstelle Schnelldorf im Landkreis Ansbach momentan Asphaltierungsarbeiten an einer abgerissenen Brücke durchgeführt. Dabei stürzte der 49-Jährige am Mittwoch, gegen 14.30 Uhr, mit seinem sogenannten Dumper ab und kam zwischen den beiden Brückenköpfen außerhalb des Baufahrzeugs zum Liegen. Der Arbeiter wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Beamte der Verkehrspolizei Ansbach nahmen vor Ort die Ermittlungen zur zunächst unbekannten Unfallursache auf. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es laut Polizei nicht.

