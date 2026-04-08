Drama auf dem Wasser: 34-Jährige verliert bei Kajakfahrt ihr Leben

Vermont (USA) - Eigentlich sollte es eine ganz normale Kajaktour am Samstag im US -Bundesstaat Vermont werden - doch das unruhige Wasser wurde für eine 34-Jährige zum tödlichen Verhängnis.

Offenbar geriet Sarah Goldberg in unruhiges Wasser, woraufhin ihr Kajak kenterte. (Symbolfoto) © 123RF/sdimitrov

Wie NBC5 berichtet, war Sarah Goldberg, eine erfahrene Kajakfahrerin, am Samstagnachmittag gemeinsam mit Freunden auf dem Lamoille River im US-Bundesstaat Vermont unterwegs, als ihr Kajak plötzlich kenterte.

Wie das Sheriffbüro des Lamoille County mitteilte, ertrank die 34-Jährige tragisch.

"Es sieht so aus, als sei [Sarah] in unruhiges Wasser geraten und kopfüber aus ihrem Kajak geschleudert worden. Sie konnte sich nicht mehr befreien", sagte Sheriff Roger Marcoux von Lamoille County gegenüber WCAX.

Bewusstlos trieb sie mit dem Gesicht nach unten im Fluss, ehe ihr Partner sie schließlich greifen konnte.